Slušaj vest

Direktor Pošte Srbije na Kosovu Ivan Milojević potvrdio je da su dvojica muškaraca koje je kosovska policija privela danas u severnom delu Mitrovice jer su raznosili poštu, puštena da se brane u redovnom postupku.

Direktor Kosovske policije za region Sever Veton Eljšani ranije je za Kosovo onlajn naveo da je otvoren slučaj za privredni kriminal.

- Oni su raznosili srpsku poštu na Kosovu, što je nelegalno. To su bili sudski pozivi, sudska rešenja, pisma poreske uprave i drugo. Otvoren je slučaj za privredni kriminal - rekao je Eljšani.

On je dodao da se ovim slučajem bavi Odeljenje za ekonomski kriminal u Mitrovici.

Inače, u avgustu 2024. godine Kosovska policija upala je i zatvorila devet ekspozitura Pošte Srbije u četiri opštine na severu Kosova – u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu, jer kako je tada navedeno, „nisu registrovane u nadležnim institucijama Kosova".

Kurir.rs/Kosovo onlajn

