Punih 187 godina Univerzitet u Beogradu i Kapetan Mišino zdanje bilo je simbol autonomije, kritičke misli i vrhunskog naučnog dostignuća. Nažalost, današnja slika Rektorata se drastično razlikuje od one koju su gradili velikani srpske nauke. Na čelu univerziteta nalazi se Vladan Đokić koji svoj mandat koristi za pretvaranje akademskog prostora u privatno i političko leglo, saglasni su sagovornici Kurira.

Ne propustite Politika U DVA MANDATA SRUŠIO 187 GODINA TRADICIJE! Kako je političar Vladan Đokić obrukao velikane Univerziteta

Profesor na Fakultetu političkih naukaMilan Petričkovićkaže za Kurir da je nemoguće uporediti nekadašnje dekane Beogradskog univerziteta, koji su bili vrsta duhovne, moralne, obrazovne i vaspitne perjanice,sa nekim ko se nalazi na poziciji rektora, a ništa od spomenutih kvaliteta ne poseduje. Petričković je ovo rekao komentarišući delovanje Vladana Đokića.

- Suprotno tome, on je oličenje nemorala, zloupotrebe položaja i ono što je posebno degutantno, jedna vrsta osornosti i drskosti, kao i odsustva minimuma moralne svesti i savesti. Posle više od godinu i po dana, on je jedan od kolovođa koji u sinhronizaciji sa odanim dekanima, koji su povezani u putu rušenja univerziteta i fakulteta, čini ogromnu materijalnu i duhovnu štetu koja će na duže staze da košta, ne samo univerzitet, već i državu, a da ne govorim o padu autoriteta, o više od 11.000 izgubljenih kadrova, koje ćemo na duže staze žestoko platiti - naveo je profesor.

Prema njegovim rečima, univerzitet je izgubio primarnu funkciju pod vođstvom Đokića i prešao u formu političkog aktivizma.

- Ono što je gospodin rektor javno rekao - da oseća da univerzitet i on kao rektor imaju neku vrstu društvene misije - predstavlja uništenje tog univerziteta. Ta misija je antidruštvena, antidržavna i antiustavna. On je sve akte pogazio. Njegova aktivnost, kada se uporedi sa rektorima koji su nekada bili naučni autoriteti i moralni karakteri, je neuporediva, jer je on neko ko je sve učinio da se Beogradski univerzitet i sistem visokog obrazovanja zloupotrebe, ruiniraju i postanu vrsta politikanskog svratišta - kazao je Petričković.

Kako je naveo, Đokić predstavlja osobu koja sve vreme zlopotrebljava deo studenata za svoje interese.