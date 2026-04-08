Slušaj vest

Za divljanje cena nafte i svih derivata uverio se svako ko je nedavno bio na proputovanju ne samo kroz region nego i po Evropi, a i da nije, mogao je da pročita o čemu pišu najveće medijske kuće na svetu.

Nema države u poslednjih mesec dana čiji se građani nisu hvatali za glavu ne samo zbog drastičnog poskupljenja goriva - i benzina, a pre svega dizela, nego i zbog strašnih nestašica koje ometaju svakodnevni život i poslovanje u skoro svim evropskim zemljama.

Skoro svim, upravo tako, jer je Srbija, za razliku od velike većine, trenutno jedina mirna luka kad je reč snabdevenosti gorivom i njegovim cenama koje su najniže u okruženju jer je država odmah po početku rata u Iranu preuzela stvar u svoje ruke i stavila tačku na divljanje cena ali i eventualni scenario iz 90-ih s kantama, kanticama, kanisterima i flašicama benzina pored puta.

Foto: Screenshot

Dokaz tome jesu i cene u okruženju koje je objavio i tajkunski Danas, koji je zbog nespornih cifri, crno na belo, jednostavno morao da prizna ono što je činjenica - da država Srbija s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu u ova ratna vremena najbolje brine o svom narodu, a da se ceo širi region umnogome lošije snašao u naftnoj krizi, pre svega zbog nespremnosti - za razliku od Vučića koji je na tome stalno insistirao, pre svega na popunjavanju Robnih rezervi svime a ne samo gorivom, uključujući i sve namirnice neophodne za život.

Kad je reč o cenama goriva u okruženju, često se kao primer navodi BiH gde su početkom aprila dostigle rekordne nivoe, pri čemu je dizel na pojedinim pumpama skočio na čak 3,98 KM po litru. Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, BiH beleži jedan od najvećih skokova cena dizela u regionu, čak i preko 50 odsto.

- Trebalo bi danas da cena (dizela) bude preko 275 dinara. Predlog udruženja je da cena goriva ide +7 dizel gore, benzin +4. Mi smo rekli da je to nemoguće pa će sve poskupeti samo za dinar - i benzin i dizel, rekao je Vučić prošlog petka.

Benzin i dizel su prošle nedelje poskupeli u Srbiji za - samo jedan dinar.

Prethodne nedelje evrodizel u Srbiji je koštao 213 dinara za litar, a cena benzina je bila 188 dinara po litru. Što znači da je trenutna cena dizela 214, a benzina 189 dinara po litru.