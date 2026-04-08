Pokušaj sabotaže gasovoda u blizini Kanjiže otvorio je ozbiljna pitanja o bezbednosti ključne energetske infrastrukture u Srbiji, ali i o potencijalnim posledicama koje bi ovakav napad mogao imati ne samo po zemlju, već i po širi region i deo Evrope. Istovremeno, slučaj je pokrenuo dileme o motivima napada, mogućoj destabilizaciji i značaju pravovremene reakcije nadležnih službi.

Da li je Srbija ponovo na udaru hibridnih pritisaka, koliko su bezbednosne službe bile korak ispred i da li je sada najvažnije da se, bez medijske magle i političkih manipulacija, dođe do punih odgovora i odgovornosti? Odgovore na ova pitanja dali su u emisiji "Redakcija" Saša Borojević, analitičar i Milan Milović, pukovnik MUP-a u penziji.

- Po mom ličnom mišljenju, profesionalno i stručno, da je došlo do ove eksplozije od 4 kilograma eksploziva, posledice bi bile katastrofalne i za Mađarsku i za Srbiju i za ceo taj tok. Ovo što su uradile naše bezbednosne službe je bukvalno savršeno. Ceo bezbednosni sistem u celom svetu, sve operativno taktičke radnje koje se primenjuju i u vojsci i u policiji i u obaveštajnom sektoru, 95% čini preventivni rat, da vi nešto sprečite kako ne bi došlo do povređivanja građana ili uništavanja materijalnih stvari - tvrdi Milović.

Kako kaže, po njegovom mišljenju, ovo je sprečavanje određene terorističke akcije.

- Ja se izvinjavam ako grešim ali meni to liči na to. Organizator ovog čina ne može da bude pojedinac ili amaterska grupa. Rukovanje eksplozivom i znanje gde ga postaviti i kako ga aktivirati, to mora da bude neko ko je završio vojnu školu ili obuku. Predsednik je rekao ovo a ja se slažem sa njim, "mnogi nađu u svemu prostor da puštaju dezinformacije". Koliko je internet dobar toliko je i loš. Video sam najveću glupost a to je da Srbija učestvuje u podršci Orbanu u predstojećim Mađarskim izborima. To nije istina, Srbija ne bi stavljala sebe u tu poziciju - objasnio je Milović.

"Pokušavaju da destabilizuju Srbiju već duže vremena"

Borojević objašnjava da su pokušaji da se Srbija destabilizuje jedna konstanta koja traje već duže vremena.

- Ovo je ono što svako može da proveri, mi smo imali jedan stravičan period kada se dojavljivalo o bombama u osnovnim i srednjim školama, imali smo i jedan period da deca ne idu u škole. Prošle godine 20. oktobra smo imali dizanje u vazduh "Molovog" ogromnog rezervoara, on se nalazi 20 km od Budimpešte. Sada smo imali ovo u Kanjiži. Sve je samo dokaz pod kojim pritiskom mi konstantno žvimo. Meni takođe nije jasno kako je smrt studentkinje iskorišćenja na politički način, nemaju empatiju jer nije bio ni minut ćutanja a ni dan žalosti na Rektoratu. Kako taj sa fakulteta zna da je devojka ispala kroz prozor a da joj se nije desilo nešto drugo - tvrdi Borojević i dodaje:

- Što se tiče same istrage, ona će verovatno dovesti do saznanja ko je nalogodavac, pitanje je da li će zo saznanje biti objavljeno, to se obično ne objavljuje svuda već se tu rade druge priče. Siguran sam da se neće objaviti na sva zvona "evo ga nalogodavac". Ko je postavio, to je moguće da nam kažu. Srbija je sa svojom energetskom politikom i sa onim što se dešava na pumpama, ozbiljno destabilizovala region - kaže Borojević.

Kako kaže, kada pogledamo kako ostatak regiona ne funkcioniše, možemo da vidimo da je Srbija najveći destabilizator u regionu jer se građani drugih zemalja pitaju, kako jedna Srbija koja nije u Evropskoj Uniji, koja nije uvela sankcije Rusijii i Iranu funkcioniše odlično a mi ne?

- Slovenija ima ono što smo mi imali za vreme sankcija, kod njih je sada pitanje da li će Srbi sipati gorivo po jednoj ceni a Slovenci po drugoj. Ovo možda liči na politički govor, ali ja vam kažem da je to zaista tako. Na društvenim mrežama možete da vidite kako ljudi reaguju. Mi smo sada opet na naslovnim stranama - objašnjava Borojević.

