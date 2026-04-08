Nakon protesta zaposlenih na blokaderskoj N1 zbog prodaje ove privatne televizije i smene direktora Igora Božića, "pomoć" zaposlenima stigla je i od blokadera koji na društvenim mrežama ratuju zbog novog rukovodstva televizije. Janko Baljak, reditelj i vođa blokadera sa FDU opleo je po nekadašnjem vlasniku B92 Veranu Matiću.

- Ne verujem da Matić Veran može odbraniti N1 i ne volim da ga vidim u prvim redovima borbe. Imao je priliku da odbrani svoju i našu "devedestdvojku" i pustio je tu priču niz vodu za sve pare. Ja sam za Srbiju i medijsku scenu koja nema kratko pamćenje - naveo je Baljak na Iksu.

U komentarima su se nizale uvrede jedna za drugom, pa je tako jedan korisnik te društvene mreže napisao da je Matić "licemer kakvo naše novinarstvo nikada nije videlo".

- Veran Matić nikada ni ništa nije odbranio osim svoje gu*ice i ličnih interesa. Za mene vrlo mračan i nedefinisan tip - naveo je jedan od korisnika na Iksu.

- Najveća prevara od čoveka, kao i mnogi od tih jako finih - navela je jedna korisnica Iksa.

