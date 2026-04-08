Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uglješa Mrdić, ocenio je danas da odbijanje dijaloga, na koji je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, jasno pokazuje da blokaderi ne teže izborima, već pokušaju revolucije. Mrdić je naglasio da predsedniku Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci (SNS) prioritet predstavlja interes države i da će odluka o tome da li će i kada biti raspisani izbori biti doneta u skladu sa tim.

- Njima (blokaderima) nije do izbora, njima je do revolucije da bi uništili Srbiju. Za razliku od njih, SNS predvođena predsednikom Milošem Vučevićem je uvek spremna za izbore. Spremni smo da se borimo i da pobedimo u jednoj demokratskoj borbi. Uvek nam je, kao što je više puta rekao predsednik Vučić, interes države na prvom mestu - rekao je Mrdić.

S druge strane, kako je naveo, blokaderi poput rektora Vladana Đokića i dekana Danijela Sinanija deluju protiv interesa države, ne težeći istini i pravdi, te pokušavaju da prikriju okolnosti stradanja studentkinje na Filozofskom fakultetu. Mrdić je dodao da je istraga o ovom slučaju u toku i da je neophodno utvrditi istinu i sve detalje ovog tragičnog događaja.

- Porodica stradale Milice zaslužuje da zna istinu, a primetili smo da nikakvu empatiju prema toj nevinoj žrtvi, prema njenoj porodici nemaju blokaderi - dodao je predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Povodom tvrdnji koje su plasirane u delu javnosti da je policija "upala" u zgradu Rektorata, Mrdić je ocenio da blokaderi koriste takve izjave kako bi izazvali haos. On je dodao da su čak i advokati rektora Đokića potvrdili da je policija postupala u potpunoj saglasnosti sa zakonom.