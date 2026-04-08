Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da je od tragedije u Novom Sadu uputio ukupno 154 javna poziva na dijalog političkim protivnicima ali većina njih se nije odazvala, Vučić nabodi da dijalog nije hir već suština demokratije i ključni način za smirivanje tenzija u društvu. Kaže da oni odbijanjem ne ruše njega već institucije i demokratiju pokazujući da nisu spremni na odgovoran rad.

U emisiji "Redakcija" o ovoj temi govorili su advokat i narodni poslanik Branko Pavlović, kao i Nebojša Oberknežev iz Centra za društvenu stabilnost.

- Zašto oni odbbijaju, to morate da pitate njih. Što se tiče dijaloga, on jeste rešenje ne samo u politici već u bilo kakvoj situaciji kada tragate za rešenjem. Važno je da uključite ljude koji imaju određena znanja i iskustva o bilo kom pitanju. Vi morate da razgovarate i imate dijalog, kada neko kaže "neću da razgovaram" on neizgovoreno podrazumeva da njegovi stavovi moraju da se prihvate kao da su od boga i da su neupitni, ovo je neprihvatljivo i suprotno je od onoga što nam treba - objašnjava Pavlović.

On navodi da mora postojati međusobno uvažavanje argumenata i ličnosti.

Foto: Kurir Televizija

"Njihova politika je destruktivna"

- Moje kolege koje odbijaju dijalog su bacale bombe i pirotehniku i to su unosili u Narodnu skupštinu Republike Srbije, oni sada dele moralne lekcije zašto se na ulici događa ovo ili ono. Vi ste primer, vi ste to radili u Narodnoj skupštini, ako to može u skupštini, šta sve može van nje? Njihova politika je destruktivna, oni bi za zapad uradili sve, za razliku od vlade koja je na putu Evropskih inegracija, vlada je tri nijanse ispod njih - kaže Pavlović.

Kako kaže, oni u kontinuitetu razaraju institucije Republike Srbije i to je apsolutno nedopustivo ponašanje.

- Nepriznavanje autoriteta, hijararhije i institucija traje već neko određeno vreme i to je veoma opasno. Kada govorimo o instituciji, ne govorimo o Aleksandru Vučiću već govorimo o instituciji predsednika Republike. Imate i Narodnu skupštinu i vladu, možemo da idemo i dalje, sam obrazovni sistem, sudstvo, tužilaštvo... Taj pokret odnosno "Studentska lista" je i dalje nedefinisan, iza njih stoje plenumi i zborovi. Smatram da je to opasno - rekao je Obrknežev.

Oberknežev navodi da je izuzetno važno razjasniti određene stvari i imati dijalog.

Foto: Kurir Televizija

"Kako oni misle da vode kada su do sada uništavali institucije"

- Kako vi danas ili sutra možete nešto da vodite a da ne vršite neku vrstu dijaloga. Sa druge strane, kako ćete vi koji ste uništavali institucije do sada, odnosno značaj tih institucija potencijalno da vodite. Vi ste imali lažno preuzimanje autoriteta prošle godine, mislim na odnos studenta i profesora, kažem lažno jer ste pre samo dve godine imali napade po školama, od izvlačenja stolice nastavnici do raznih situacija - tvdi Oberknežev i dodaje:

- Pola godine posle toga se vi zalažete da su to vaši autoriteti i ulazite u blokade sa njima. Zato sam rekao lažno. Mi moramo pronaći način kako se to može vratiti u jednu normalu. Ako me neko pita šta je normalno a šta nije, podsetio bih vas da je nama nastavnik bio autoritet kada smo odrastali a kamoli predsednik - objašnjava on.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs