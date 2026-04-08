Akcija prikupljanja potpisa građana za raspisivanje vanrednih lokalnih izbora, koju sprovodi deo opozicionih stranaka koje imaju odbornike u aktuelnom sazivu gradskog parlamenta, predstavlja još jedan dokaz tvrdnje Srpske napredne stranke da oni nemaju realan program koji bi ponudili biračima, rekao je juče na konferenciji u Gradskokg odboru SNS Vladica Maričić, zamenik predsednika Skupštine grada i član Gradskog odbora SNS.

- Umesto da svoje argumente u parlamentarnoj proceduri suprotstave našima, deo opozicije skupštinsku govornicu zamenio je potpis-politikom traženja vanrednih izbora na koje bi, kada bi i bili sutra raspisani, ponovo izašli bez programa za razvoj Niša i bolji život Nišlija - rekao je Maričić.

On je dodao da je ta akcija ogolila odnose unutar opozicije jer se Demokratska stranka ogradila od stranaka koje prikupljaju potpise, a slabo interesovanje građana pokazalo je da više ne uživaju nikakvu njihovu podršku.

Osvrćući se na tvrdnje opozicije da prilikom verifikacije mandata novog odbornika nije bilo kvoruma jer kandidat kome je Gradska izborna komisija dodelila mandat nije mogao da glasa, kao i da prof. dr Igor Novaković nije mogao da podnese ostavku na mesto predsednika Skupštine, Maričić je istakao da Skupština o nastupanju zakonskih razloga za prestanak mandata može da odlučuje samo na osnovu javnih isprava i da je Novaković imao prava da do trenutka konstatovanja prestanka mandata učestvuje u radu sednice i da ni on, ni Skupština, ni opozicionari koji tvrde suprotno, nisi niti videli, niti primili presudu i da su i odbornici opozicije, bar tri puta tokom 2025. godine, glasali za verifikaciju svog mandata, jer je to zakonito.

- Opozicione predstavnike koji osporavaju odluke Skupštine pozivam da se bolje konsultuju sa pravnim stručnjacima i da pogledaju uporednu sudsku praksu u istim slučajevima - rekao je Maričić.

Zamenik predsednika Skupštine grada ponovio je apel za dijalog upućen opozicionim odborničkim grupama u cilju usvajanja novog poslovnika koji bi doneo efikasniji rad Skupštine, u korist građana.

- Umesto bojkota institucija, opoziciji predlažemo da se uključi u rad, a mi smo otvoreni za dijalog o svim temama o budućem radu gradskog parlamenta“, istakao je on.

Vladica Maričić oštro je osudio besomučno vređanje i napade na ličnost dr Suzane Radovanović koje sprovode blokaderi i pozvao sve opozicione odborničke grupe da javno osude nasilje koje nova odbirnica konstantno trpi od održavanja sednice Skupštine.

- U ime odbornika vladajuće većine najoštrije osuđujem i zahtevam da odmah prestane digitalno nasilje, sačekivanje ispred mesta gde radi, vređanje, omalovažavanje i dehumanizacija koje blokaderi svakodnevno sprovode nad dr Suzanom Radovanović, ženom, samohranom majkom, lekarom i humanistom sa 12 godina volonterskog rada u struci i tri godine rada u „crvenoj zoni“ tokom pandemije kovida, a pozivam da isto urade i naše kolege iz opozicije - zaključio je Vladica Maričić.