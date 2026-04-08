"IZVINJAVAMO SE PREDSEDNIKU REPUBLIKE" List Danas konačno morao da uputi izvinjenje za laži o predsedniku Srbije
Beogradski list Danas uputio je javno izvinjenje predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću zbog objavljene lažne tvrdnje za reči koje nikad nije izgovorio.
Danas je u izvinjenju naveo sledeće:
"Greškom izvršnog urednika Danasa Aleksandra Roknića u tekstu profesora Zorana Radovanovića pod naslovom "Neće da se meša u istragu, ali ju je debelo zamešao", objavljenom 7. aprila u Danasu, u glosi je navedeno da "predsednik Republike tvrdi da je devojka i ranije pokušavala da sebi oduzme život" umesto samo "tvrdi se da je devojka i ranije pokušavala da sebi oduzme život", kao što je navedeno u tekstu. Izvinjavamo se profesoru Radovanoviću, predsedniku Republike i čitaocima".
