Novinar Zoran Ćirjaković komentarisao je neidentifikivane predstavnike plenuma koje sve ćešće gledamo na blokaderskim televizijima, ljude bez imena i prezimena, koji su se svojim nadimcima iliti kodnim imenima predstavljali čak i tokom nedavno održanih lokalnih izbora.

Ćirjaković je u emisiji "Ćirilica " Milomira Marića ocenio da su studenti blokaderi ičigledno pomislili da su -bogovi!

"Ja naše studente pišem sa velikim S. Jer otkako su 28. juna (prošle godine) hodali pod sloganom "Država, to smo mi" ja ih zovem "Mamina Sunca", kao Kralj Sunce, samo što mi imamo nekoliko hiljada ili nekoliko desetina hiljada Lujeva", rekao je Ćirjaković aludirajući na francuskog kralja Luja XIV, koji je vladao 72 godine, čiji je moto bio "Država, to sam ja!", a nadimak Kralj Sunce, jer je predstavljao centralnu moć oko koje se sve okreće.

Zoran Ćirjaković je govorio i o "blokaderskoj eliti" koja, kako je istakao, "veruje da je najcivilizovanija"

"Oni imaju jednu ušećerenu viziju Zapada, a Zapad ne poznaju. To nije netipično, pošto srpske elite ovde su najprimitivniji ljudi, oni koji veruju da su najcivilizovaniji. Jer gomila srpskih elita, to kreće još od 19. veka, od onog nesrećnog Sretenjskog ustava... Oni veruju da vi ako gledate ili imitirate bogate, da ćete postati bogati. To je verovanje koje je ispod nivoa najprimitivnijih društava na Papui Novoj Gvineji. Znači, to je jedna bizarna, primitivna, magijska svest: da ćete vi sad da kopirate nešto što postoji tamo, u drugačijem društvenom kontekstu, i da će to da se primi", rekao je Ćirjaković.