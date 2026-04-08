Zašto antivladine stranke odbijaju da vide da Srbiji preti velika kriza spolja, a ne iznutra? Kako obezbediti stabilnost zemlje u veoma kritičnim geopolitičkim uslovima, za "Puls Srbije", govorili su Ibro Ibrahimović - član predsedništva SPS-a i Vladimir Kljajić, politikolog.

- To više nije apstraktno. Kada govorimo o stabilnosti, mislimo na to da ima goriva, da sistem funkcioniše i da ljudi primaju plate. U današnjem vremenu, ma kako to nekome izgledalo, to jeste određeni stepen stabilnosti jedne zemlje. Naravno, kada imate složenu geopolitičku situaciju i unutrašnju destabilizaciju koja traje duži period, izuzetno je važno imati strateško planiranje i unapred predviđati različite scenarije. Mislim da je država do sada u tome uspevala - rekao je Ibrahimović.

"Srbija uspeva da zadrži kontrolu"

Kako Ibrahimović tvrdi, država je pokazala sposobnost da se organizuje i održi stabilnost u velikim krizama, iako su okolnosti izuzetno složene.

- Setimo se samo načina na koji je država bila spremna tokom pandemije Kovid-19. Imali smo vakcine i respiratore, a region - Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija - snabdevao se kod nas. Sa druge strane, kada govorimo o energentima, vidimo da i u ovoj teškoj situaciji, uzrokovanoj ratom na Bliskom istoku, Srbija za sada uspeva da zadrži kontrolu - objasnio je.

Na pitanje da li veruje da su izbori mogući ove godine, usled svih političkih tenzija, Kljajić je odgovorio:

- Imajući u vidu da je društvena situacija izuzetno napeta, jasno je da predsednik donosi odluke i u odnosu na moguće ishode potencijalnih izbora. Izbori mogu poslužiti kao svojevrsni ventil za nezadovoljni deo društva, koji bi kroz glasanje mogao da izrazi svoje stavove i utiče na odnos snaga u parlamentu - bilo kroz drugačiji sastav opozicije ili vlasti, u zavisnosti od rezultata - kaže Kljajić.

- Međutim, poverenje je u ovom trenutku narušeno, što može dovesti do ozbiljnog problema - nepriznavanja izbornih rezultata. Takav scenario bi mogao da izazove novu društvenu i političku krizu, koja bi dodatno opteretila već otežane ekonomske uslove u Srbiji. U tom slučaju, moguće su situacije u kojima se vlast teško formira, parlament ne funkcioniše ili dolazi do još intenzivnijih blokada. Ove blokade su, zapravo, nastavak onih koje su započete pre dve godine, ali se danas često zloupotrebljavaju. Organizuju se putem društvenih mreža, gde se najavljuje koje će raskrsnice biti blokirane, što značajno otežava svakodnevni život građana - istakao je, za "Puls Srbije".

