Jedan od studenata blokadera na Filolozofskom fakultetu u Beogradu, koji je i vođa blokaderske liste u Boru Marko Andrejević zvani Muta, kako saznajemo od dobro obaveštenig izvora, bio je na V spratu tog fakultea u vreme zapaljenja pirotehničkih sredstava i tragične smrti studentkinje 26. marta 2026. godine oko 22:40, ali je odmah pobegao sa lica mesta!

Do ovih saznanja istražitelji su, kako saznajemo, došli u okviru intenzivnog rada Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i pripadnika Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP-a, zbog čega Andrejević danas daje izjavu u policiji.

Marko Andrejić

- Sumnja se da je odmah nakon zapaljenja pirotehnike i tragične smrti studetkinje koja je pala sa V sprata Filozofskog fakulteta, Andrejević pobegao sa lica mesta, kako ne bi bio povezan sa ovim događajem i kako to ne bi uticalo na opštinske izbore u Boru, koji su se održali dva dana kasnije u nedelju 29. marta, budući da je on jedan od nosilaca studensko-blokaderske liste u Boru - otkriva izvor Kurira.

Prema rečima našeg sagovornika, Andrejević je u vreme tragegije imao komunikaciju sa studentom prodekanom Aleksom Janaćkovićem.

Izvor dodaje da se obojica nalaze na spisku dekana Filozofskog fakulteta Danijela Sinanija za dozvolu boravka i uzimanje ključeva od kabineta posle 22 časa.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu u ponedeljak je saopštilo da nastavlja predistražni postupak povodom smrti studentkinje i okolnosti pod kojima je došlo zapaljenja pirotehničkih sredstava na V spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22:40 časova, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

Ne propustitePolitikaZOVU GA MUTA, A ŽELI DA VODI BOR! Ko je blokader koji se slika u admiralskoj uniformi i hvali da je skupio 1.000 potpisa u gradu od 40.000 ljudi?!
PolitikaBLOKADERSKA IGRA PRESTOLA Bukti totalni rat blokadera, plenumaši vs opozicija! Pred izbore batalili uzvišene ciljeve pa udri jedan na drugog! Evo šta kaže Parun
PolitikaKURIR SAZNAJE! EVO ŠTA JE JOŠ UKP PRONAŠAO U REKTORATU Opsežan pretres obuhvatio čak 28 prostorija, sale i podrum! Radio stanice, gas maske, špriceve... FOTO
PolitikaSTIGAO OBDUKCIONI ZAPISNIK O SMRTI STUDENTKINJE NA FILOZOFSKOM: Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu
