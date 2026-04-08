Slušaj vest

Jedan od studenata blokadera na Filolozofskom fakultetu u Beogradu, koji je i vođa blokaderske liste u Boru Marko Andrejević zvani Muta, kako saznajemo od dobro obaveštenig izvora, bio je na V spratu tog fakultea u vreme zapaljenja pirotehničkih sredstava i tragične smrti studentkinje 26. marta 2026. godine oko 22:40, ali je odmah pobegao sa lica mesta!

Do ovih saznanja istražitelji su, kako saznajemo, došli u okviru intenzivnog rada Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i pripadnika Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP-a, zbog čega Andrejević danas daje izjavu u policiji.

Marko Andrejić

- Sumnja se da je odmah nakon zapaljenja pirotehnike i tragične smrti studetkinje koja je pala sa V sprata Filozofskog fakulteta, Andrejević pobegao sa lica mesta, kako ne bi bio povezan sa ovim događajem i kako to ne bi uticalo na opštinske izbore u Boru, koji su se održali dva dana kasnije u nedelju 29. marta, budući da je on jedan od nosilaca studensko-blokaderske liste u Boru - otkriva izvor Kurira.

Prema rečima našeg sagovornika, Andrejević je u vreme tragegije imao komunikaciju sa studentom prodekanom Aleksom Janaćkovićem.

Izvor dodaje da se obojica nalaze na spisku dekana Filozofskog fakulteta Danijela Sinanija za dozvolu boravka i uzimanje ključeva od kabineta posle 22 časa.