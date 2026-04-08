VOĐA STUDENTSKO-BLOKADERSKE LISTE U BORU NA SASLUŠANJU U POLICIJI: Bio na licu mesta u vreme tragedije na Filozofskom pa pobegao da spreči izbornu štetu?
Jedan od studenata blokadera na Filolozofskom fakultetu u Beogradu, koji je i vođa blokaderske liste u Boru Marko Andrejević zvani Muta, kako saznajemo od dobro obaveštenig izvora, bio je na V spratu tog fakultea u vreme zapaljenja pirotehničkih sredstava i tragične smrti studentkinje 26. marta 2026. godine oko 22:40, ali je odmah pobegao sa lica mesta!
Do ovih saznanja istražitelji su, kako saznajemo, došli u okviru intenzivnog rada Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i pripadnika Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP-a, zbog čega Andrejević danas daje izjavu u policiji.
- Sumnja se da je odmah nakon zapaljenja pirotehnike i tragične smrti studetkinje koja je pala sa V sprata Filozofskog fakulteta, Andrejević pobegao sa lica mesta, kako ne bi bio povezan sa ovim događajem i kako to ne bi uticalo na opštinske izbore u Boru, koji su se održali dva dana kasnije u nedelju 29. marta, budući da je on jedan od nosilaca studensko-blokaderske liste u Boru - otkriva izvor Kurira.
Prema rečima našeg sagovornika, Andrejević je u vreme tragegije imao komunikaciju sa studentom prodekanom Aleksom Janaćkovićem.
Izvor dodaje da se obojica nalaze na spisku dekana Filozofskog fakulteta Danijela Sinanija za dozvolu boravka i uzimanje ključeva od kabineta posle 22 časa.
Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu u ponedeljak je saopštilo da nastavlja predistražni postupak povodom smrti studentkinje i okolnosti pod kojima je došlo zapaljenja pirotehničkih sredstava na V spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22:40 časova, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.