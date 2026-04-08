"MOŽE SAMO DA PATI!" Vučević odgovorio na skandalozne napade Marinike Tepić na porodicu predsednika Vučića
Lider Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se nakon novih skandaloznih napada na porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegovog brata Andreja, od strane Marinike Tepić.
- Marinika Tepić je stari pobornik autonoVmaške politike u Vojvodini. Jedini "gresi" Andreja Vučića zbog kojih ga dotična targetira su: Što je brat predsednika Aleksandra Vučića, što je srpski rodoljub i patriota i što se neumorno bori za srpski suverenitet i što su on i ljudi poput njega, oduvek bili brana vojvođanskom separatizmu - napisao je Vučević u svojoj najnovijoj objavi na društvenoj mreži Iks.
Ipak, kako je on istakao, Marinika može samo da pati.
- Vojvodina će ostati deo Srbije i nikada neće dobiti svoj "pozivni broj". Novi Sad će se uvek dobijati samo na 381 - zaključio je lider Srpske napredne stranke.