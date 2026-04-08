Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da "smo obezbedili najbolje lekove na svetu za naše građane".

Predsednik Vučić sastao se danas sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pirs, posle čega su prisustvovali potpisivanju ugovora između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i kompanije AstraZeneka.

"Ponosan sam na činjenicu da smo uspeli da obezbedimo najbolje i najskuplje lekove na svetu koji postoje. Zahvaljujući ugovorima koje smo danas potpisali sa kompanijom 'AstraZeneca', Republika Srbija osigurava pristup inovativnim onkološkim terapijama u deset novih indikacija. Govorim o lečenju raka dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva i jajnika, bolestima koje pogađaju hiljade porodica širom naše zemlje", rekao je Vučić i dodao:

"Ovi lekovi će nam dati nadu za život naših roditelja, supružnika, sestara, braće, dece i danas sam zato ovako nasmejan i radostan, jer ja znam da ćemo hiljadama ljudi produžiti život".

"Ponosan sam na činjenicu da smo uspeli da obezbedimo najbolje i najskuplje lekove na svetu koji postoje. Ne postoje bolji. I sad, da budem sasvim otvoren, kada mi je Zlatibor Lončar, koji uvek svemu nađe manu i sve mu je skupo i uvek bi negde drugo našao nešto bolje, za ovo rekao da su najbolji lekovi trenutno u svetu, onda vam je jasno koliko smo zadovoljni zbog ovoga što je danas potpisano. Zadovoljan sam zbog građana", rekao je Vučić.

On je napomenuo da je reč o izuzetno skupim lekovima, ali da će našim građanima, kojima je potrebna nada, ovi lekovi produžiti život.



Vučić je dodao da je ponosan jer je Velika Britanija, bez obzira na veoma visoku cenu lekova, pristala da Srbiji da po izuzetno povoljnim cenama. Naveo je da je, iako to predstavlja značajan finansijski izazov za Srbiju, za državno rukovodstvo najvažniji odnos prema ljudima.

"Da je bio u pitanju život jednog čoveka, desetoro ljudi, bez obzira na desetine i stotine miliona evra koje ćemo da damo u godinama pred nama, biću najsrećniji čovek na svetu. I za to živite, za to radite, zbog toga se bavite ovim poslom. I danas sam zato ovako nasmejan i radostan, jer ja znam da ćemo hiljadama ljudi produžiti život", naveo je Vučić.