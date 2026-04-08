Protest blokaderskog N1 zbog prodaje privatnog medija izazvao je pažnju, ali podrška je izostala. Učesnici, uključujući Nenada Kostića, izazivaju kontroverze.
Politika
BLOKADERSKI N1 PODRŽAVA PROFESOR SUMNJIČEN ZA UZNEMIRAVANJE STUDENTKINJA Još se time i pohvalili (FOTO)
Slušaj vest
Blokaderski N1 organizovao je protest, na kom je postalo jasno je da im je šira podrška izostala, a ni pojedinci koji su došli na skup nisu baš za ponos.
Naime, kako se vidi na slikama sa društvenih mreža, jedan od njih je Nenad Kostić, koji je bio terećen za seksualno uznemiravanje.
Foto: Printscreen/X
Reč je nekadašnjem profesoru Univerziteta u Ajovi u Americi, gde je, prema pisanju medija, dobio otkaz zbog seksualnog uznemiravanja studenata.
Foto: Printscreen/X
Naime, kako se pisalo, dokazano je da je Kostić zlostavljao najmanje dve studentkinje, zbog čega je navodno dobio otkaz 2005. godine.
Reaguj
15