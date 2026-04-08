Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Sastanak je predviđen za 10.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Nakon razgovora medijima će biti prosleđeno saopštenje.

Ne propustitePolitikaOBEZBEDILI SMO NAJBOLJE LEKOVE NA SVETU ZA NAŠE GRAĐANE! Vučić: Znam da ćemo hiljadama ljudi produžiti život (VIDEO)
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"MOŽE SAMO DA PATI!" Vučević odgovorio na skandalozne napade Marinike Tepić na porodicu predsednika Vučića
Miloš Vučević i Marinika Tepić
Politika"IZVINJAVAMO SE PREDSEDNIKU REPUBLIKE" List Danas konačno morao da uputi izvinjenje za laži o predsedniku Srbije
Izvinjenje.jpg
Politika"MOJE KOLEGE SU BACALE BOMBE U SKUPŠTINI A SADA DRŽE MORALNE LEKCIJE"! Politički stručnjaci o odbijanju dijaloga od strane opozicije
Aleksandar Vučić