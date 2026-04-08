Sastanak u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike
Politika
U ČETVRTAK TAČNO U 10 SATI: Predsednik Vučić se sastaje sa Peterom Sorensenom
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
Sastanak je predviđen za 10.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Nakon razgovora medijima će biti prosleđeno saopštenje.
