Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće sutra konsultacije sa predstavnicima stranaka sastancima sa predstavnicima Srpske napredne stranke i Udruženih sindikata Srbije Sloga.

Kako je saopšteno iz predsedništva, Vučić će sutra u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike nastaviti konsultacije sa početkom u 11.30 časova, kada će se sresti sa predstavnicima Udruženih sindikata Srbije Sloga.

Konsultacije sa predstavnicima Srpske napredne stranke održaće sa početkom u 12.30 časova, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Juče su u zgradi Predsedništva održane konsultacije predsednika Srbije sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

Vučić je pre toga u ponedeljak održao konsultacije sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda, a u petak, 3. aprila prve konsultacije održane su sa Pokretom socijalista, Savezom vojvođanskih Mađara i Strankom pravde i pomirenja.

Teme ovih konsultacije jesu vanredni parlamentarni izbori i odnos prema EU, kao i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Ne propustitePolitikaU ČETVRTAK TAČNO U 10 SATI: Predsednik Vučić se sastaje sa Peterom Sorensenom
Aleksandar Vučić Peter Sorensen
PolitikaU SRBIJU STIŽE 10 NOVIH INOVATIVNIH LEKOVA Još jedan dokaz da je za državu najvažniji odnos prema ljudima: "Hiljadama građana daćemo nadu i produžiti život"
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"MOŽE SAMO DA PATI!" Vučević odgovorio na skandalozne napade Marinike Tepić na porodicu predsednika Vučića
Miloš Vučević i Marinika Tepić
Politika"IZVINJAVAMO SE PREDSEDNIKU REPUBLIKE" List Danas konačno morao da uputi izvinjenje za laži o predsedniku Srbije
Izvinjenje.jpg