Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, potvrđeno je iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike.

Sastanak je zakazan za 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike u Beograd, gde će glavna tema razgovora biti nastavak dijaloga pod okriljem Evropske unije.

Podsećamo, predsednik se sa Sorensenom poslednji put sastao krajem februara, kada je ključna tema razgovora bio aktuelni tok dijaloga sa Prištinom i njegovom nastavku uz aktivnije angažovanje EU, sa posebnim fokusom na položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Vučić je tada na Instagramu naveo da je razgovor bio otvoren i istakao da je posebno ukazao na izazove sa kojima se suočavamo kada je reč o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

- Posebno sam izrazio zabrinutost povodom namera Prištine da od 15. marta počne sa sprovođenjem novih eskalatornih i duboko diskriminatornih odluka, koje direktno ugrožavaju opstanak srpskog naroda - naveo je tada Vučić.

Kako je dodao, uputio je molbu da međunarodna zajednica najozbiljnije shvati ta izuzetno važna pitanja i da učini sve da osigura poštovanje prava srpskog naroda.

- Naglasio sam i da se, priključivanjem tzv. Kosova regionalnom vojnom savezu, dodatno podižu tenzije i ugrožava bezbednost srpskog naroda. Istakao sam neophodnost da se, bez daljeg odlaganja, pristupi konkretnim koracima ka formiranju Zajednice srpskih opština, na koju srpski narod na KiM čeka već 13 godina - dodao je.