Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao u Beogradu sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

Sastanak je počeo u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike u Beograd, a glavna tema razgovora jeste nastavak dijaloga pod okriljem Evropske unije.

Aleksandar Vučić i Peter Sorensen Foto: Ilija Ilić

Podsećamo, predsednik se sa Sorensenom poslednji put sastao krajem februara, kada je ključna tema razgovora bio aktuelni tok dijaloga sa Prištinom i njegovom nastavku uz aktivnije angažovanje EU, sa posebnim fokusom na položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Vučić je tada na Instagramu naveo da je razgovor bio otvoren i istakao da je posebno ukazao na izazove sa kojima se suočavamo kada je reč o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

- Posebno sam izrazio zabrinutost povodom namera Prištine da od 15. marta počne sa sprovođenjem novih eskalatornih i duboko diskriminatornih odluka, koje direktno ugrožavaju opstanak srpskog naroda - naveo je tada Vučić.

Kako je dodao, uputio je molbu da međunarodna zajednica najozbiljnije shvati ta izuzetno važna pitanja i da učini sve da osigura poštovanje prava srpskog naroda.

- Naglasio sam i da se, priključivanjem tzv. Kosova regionalnom vojnom savezu, dodatno podižu tenzije i ugrožava bezbednost srpskog naroda. Istakao sam neophodnost da se, bez daljeg odlaganja, pristupi konkretnim koracima ka formiranju Zajednice srpskih opština, na koju srpski narod na KiM čeka već 13 godina - dodao je.

Na kraju, predsednik je izrazio uverenje da je u interesu svih strana da se izbegnu potezi koji bi vodili daljoj eskalaciji i da se, uz posredovanje EU, insistira na punom sprovođenju preuzetih obaveza i očuvanju mira i stabilnosti na terenu.