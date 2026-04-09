Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se snažnom porukom o poziciji Srbije u savremenim bezbednosnim okolnostima, naglašavajući opredeljenost države za mir, ali i odlučnost da odgovori na sve izazove. Njegova poruka dolazi u trenutku kada se u regionu intenziviraju vojno-političke inicijative, koje u Beogradu vide kao potencijalni bezbednosni pritisak.

- Mi želimo mir i stabilnost. Jačamo odbrambene potencijale, da nikome ne bi palo na pamet da smo laka meta - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagram stranici avucic.

Srbija poslednjih godina intenzivno ulaže u modernizaciju Vojske Srbije, sa posebnim fokusom na razvoj domaće namenske industrije i jačanje sopstvenih kapaciteta. Ovakva politika donela je vidljive rezultate, pa je vojska danas opremljenija i spremnija nego u prethodnim decenijama, što je potvrđeno i na velikoj vojnoj paradi održanoj prošle godine.

Istovremeno, Srbija nastoji da očuva vojnu neutralnost, ali i da jasno pokaže da je sposobna da zaštiti svoje interese. Uprkos složenim geopolitičkim odnosima i povezivanju pojedinih aktera u regionu, država gradi svoju poziciju kao stabilan i pouzdan faktor, uz kontinuirano jačanje odbrambenih kapaciteta i ugleda na međunarodnoj sceni.

