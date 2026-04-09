Nakon što je lider pokreta "Kreni promeni" Savo Manojlović pomerio sve granice i prešao na stranu naučne fantastike, kada je svojom bizarnom izjavio tvrdio, da tokom predizborne kampanje za lokalne izbore koji su održani 29. marta, aktivisti Srpske napredne stranke prete biračima po selima u Majdanpeku i da im "UV lampama ugrađuju čipove da bi znali ko je glasao", sada su blokaderi otišli dalje čak i od njega.

Naime, vojni analitičar Aleksandar Radić rekao je za N1 da "vlast koristi špijunski softver iz Izraela da nadzire ko u sistemu bezbednosti gleda N1 i Novu".

Kako je blokaderski medij naveo, Radić je izneo svoja (navodna) saznanja da softveri koje koriste domaće strukture bezbednosti i strukture SNS za praćenje stanja, služe i za nadziranje koje medije prate zaposleni u sistemu bezbednosti.

A na pitanje kako se u sistemu bezbednosti gleda na one koji prate N1 i Novu, Radić je rekao da se na njih gleda kao na "nepodobne" ljude.

Suludo je i poprilično neozbiljno iznositi ovakve tvrdnje, bez bilo kakvih dokaza. Tvrdnja da vlast koristi nekakav "špijunski softver" kako bi pratila ko gleda određene televizije je toliko apsurdna, da je niko ne može shvatiti kao ozbiljnu. Osim blokadera...

Dok se pitamo šta je sledeće što je na redu - setimo se nekih od najvećih laži blokaderskih medija:

* nasmrt pretučeni dečak u Valjevu

* pretučena studentkinja Poljoprivrednog fakulteta

Za razliku od ovoh lažnih vesti koje su mesecima bile udarne na blokaderskim medijima, tragedija na Filozofskom fakultetu za njih ne postoji!

