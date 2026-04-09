Lider Nove DSS Miloš Jovanović ponovo je otvoreno uputio nove pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u svom najnovijem televizijskom performansu u emisiji "Bez pardona".

Očigledno je da opozicija, umesto dijaloga i konsultacija na koje ih je predsednik u više navrata pozvao, bira retoriku sukoba i direktnih pretnji, gurajući zemlju u sve veću polarizaciju i sve izraženije tenzije.

- Ali ja ne vidim scenario gde on proglašava pobedu tu neku nedelju uveče, a da nemate 10-15 hiljada ljudi na ulici isto veče i onda ulazite u proces koji vodi do njegovog kraja. Ja ga ne vidim, jer nezadovoljstvo i dalje je tu - rekao je Jovanović vidno isfrustriran nakon velikog porza koji je opozicija zajedno sa blokaderima pretrpela na nedavno održanim lokalnim izborima u 10 opština.

U drugom delu izjave, Jovanović praktično potvrđuje da opozicija planira da eskalira tenzije i pritisak na vlast, najavljujući "megdan" kao jedinu opciju koja, prema njegovim rečima, može dovesti do promene. Reč je o otvorenom priznavanju strategije zasnovane na sukobu i nasilju, a ne na demokratiji i dijalogu.

- Megdan je zakazan, nisam ga ja zakazao. Megdan je zakazan, hteo to neko ili ne. Na moju žalost. Ali je tako. Ali na sreću u toj žalosti, to će mu (Vučiću) biti poslednji megdan. To je valjda svima jasno, mislim da je to i njemu jasno donekle, barem ako ništa, podsvesno ima neku bojazan od toga i zato neće on tako brzo, čini mi se, raspisati izbore - rekao je Jovanović.

Opozicija očigledno odbija sve pokušaje konstruktivnog razgovora i kompromisa, sada već aktivno poziva na direktni sukob. S obzirom na to da Jovanović kaže kako će ovo biti "poslednji Vučićev megdan", jasno je da se strategija svodi na nasilje i ulični pritisak kao jedini način da, kako oni smatraju, pobede predsednika Srbije.