Čak 154 poziva predsednika Srbije za dijalog naišla su ili na zid ćutanja blokadera ili na proglašavanje tih poziva "uvredama za zdrav razum" koristeći ih za nove napade, napadaju i institucije time što osporavaju pobedu SNS-a ili šire dezinformacije.

Prof. dr Čedomir Antić, Filozofski fakultet i prof. dr Aleksandra Tomić član Predsedništva SNS-a govorili su o blokadama i rezultatima SNS-a na lokalnim izborima, uz analizu trenutne situacije.

- Nakon odluke da ne učestvuju u bilo kakvom dijalogu, pogotovo kada su u pitanju lokalni izbori, pokazuju jednu nemoć a očigledno je da sa tim istraživanjima pokušavaju da pokriju tu svoju nemoć i neuspeh i frustraciju što se tiče lokalnih izbora. Imali smo odmah nakon izbora širenje teze u kojoj se govori da je SNS dobio manje glasova nego ranije. To nije istina - tvrdi Tomić.

Kako kaže ona, 2022. godine,SNS je uzeo 78.388 glasova, sada, 2026. godine imaju 93.545, to je skoro 15 hiljada glasova u apsolutnim brojevima više.

"Mi imamo podršku građana"

- Nama to govori da u mnogim lokalnim samoupravama nismo išli zajedno sa Socijalističkom partijom Srbije, mada negde svakako jesmo. Mi imamo podršku građana Srbije, ona je sigurno preko 50%, to je pokazatelj da su građani razumeli šta se dešavalo u Srbiji u proteklih godinu dana i šta je predsednik radio kada je u pitanju spoljna politika u novonastalim geopolitičkim odnosima, a pogotovo kada pričamo o unutrašnjoj politici - rekla je Tomić.

Kako kaže, svi možemo da vidimo koliki je stepen demokratije u vreme pokušaja obojene revolucije i promene vlasti na ulici.

Foto: Kurir Televizija

- Najgora od svih obmana je samo obmana, ona ima najveći uticaj, ne samo na druge ljude već i na osobu koja tu obmanu širi. Ovde su spomenuti apsolutni brojevi. Znate kada se kaže pirova pobeda, takva pobeda je tako kobna da posle nje vi ne možete da ratujete. Kralj Pir, Epirski vladar, izgubio je toliko vojske da je rekao da pri sledećoj pobedi neće imati sa kim da ratuje. Ovde to nije slučaj. Sada su pobedili u 10 opština a u prethodnom periodu u još 5. Moja koleginica je pomenula SNS i njihovu koaliciju, koalicija je išla sa njima kako se ne bi izgubio nijedan glas - objasnio je Antić.

On smatra da je studentski pokret trebao da ujedini opoziciju ali da je on učinio upravo suprotno.

"SNS je uspeo da sačuva sve glasove"

- SNS je uspeo da sačuva sve glasove, da oni nisu bili ujedinjeni sa svojom koalicijom to bi bilo kao da su glasovi bačeni za njih i morali bi da žrtvuju nekoliko odbornika. To sada nije bio slučaj. Kada uzmemo ukupno, sve one koji su bili uz SNS na prošlim izborima, i sam SNS pre četiri godine i sada, za 570 glasova je bio ostvaren bolji rezultat pre 4 godine. Ipak, te opštine su izgubile oko 6000 stanovnika za to vreme i novi stanovnici su došli da glasaju. Skoro pola je glasalo za SNS, tako da teza da dolaze generacije koje neće glasati nije tačna - rekao je Antić.

Foto: Kurir Televizija

Kako kaže, blokaderi su samo napravili "dodatne probleme opoziciji".

- Za to smo imali samo nekoliko prilika od 1995. godine, ali nikada nije pobedila opoziciona stranka koja nije imala jedinstvenu listu i jedinstvenu politiku. Mi smo sa ovim blokaderskim organizovanjem dobili dodatne probleme u opoziciji, jedino što ostaje je da se samozavaravaju. Mislim da svi moramo da razmišljamo o dugoročnim posledicama, jedna od posledica je nedostatak dijaloga, ko želi da pobedi na izborima mora da razgovara, dajte neke uslove ali razgovarajte - kaže Antić.

