Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

- Sadržajan razgovor sa Peterom Sorensenom o ključnim pitanjima koja opterećuju odnose u regionu. Razmenili smo mišljenja o trenutnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, sa posebnim fokusom na bezbednost srpskog naroda, kao i na ogromnu neizvesnost u kojoj žive imajući u vidu selektivnu primenu razlicitih propisa i očiglednu diskriminaciju u gotovo svim sferama života - napisao je predsednik na svom Instagramu.

On je naglasio da jednostrane mere Prištine, kao i primena propisa bez uvažavanja realnih okolnosti na terenu i bez dogovora u Briselu, stvaraju ozbiljan pritisak na srpski narod i vitalne srpske institucije na Kosovu i Metohiji.

- Istakao sam da Srbija ostaje čvrsto opredeljena za dijalog kao jedini održiv put ka rešavanju otvorenih pitanja, ali i da očekujemo konkretan angažman aktera u Prištini u sprovođenju već postignutih dogovora. Posebno sam naglasio značaj formiranja Zajednice srpskih opština, kao ključnog elementa za zaštitu prava i sigurnosti našeg naroda, što je obaveza koja mora da bude ispunjena bez daljih odlaganja - dodao je Vučić.

- Ukazao sam na činjenicu da jednostrani potezi Prištine nastavljaju da dodatno podižu tenzije i ugrožavaju krhku stabilnost na terenu, čime se direktno potkopava proces dijaloga. Ponovio sam da je snažan i dosledan angažman EU od ključnog značaja kako bi se takve aktivnosti sprečile i kako bi se obezbedilo da nijedan potez ne bude usmeren ka opstrukciji dijaloga, već ka stvaranju uslova za njegovo nesmetano i konstruktivno odvijanje - naglasio je predsednik.

Predsednik se zahvalio Peteru Sorensenu na posvećenosti dijalogu i ponovio da će Srbija nastaviti da deluje odgovorno i konstruktivno, čuvajući svoje nacionalne interese, ali i doprinoseći stabilnosti celog regiona.

- Izrazio sam uverenje da je otvorena i kontinuirana komunikacija sa međunarodnim partnerima od suštinskog značaja za pronalaženje trajnih i održivih rešenja u interesu mira, sigurnosti i budućnosti svih građana - zaključio je Vučić.

Kurir.rs

WhatsApp Image 2026-04-08 at 11.20.01 (1).jpeg
