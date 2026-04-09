Uglješa Mrdić - Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Foto: Kurir Televizija

- Na osnovu dostupne dokumentacije i utvrđenih činjenica, ukazao sam Ustavnom sudu da je Predrag Ćetković, kao član Visokog saveta tužilaštva koga je izabrala Narrodna skupština, bio u obavezi da postupi po navedenoj odluci Ustavnog suda, kojom je naloženo da se bez odlaganja objave konačni rezultati glasanja i donesu odluke o konstatovanju izbora članova Saveta. Obavestio sam Ustavni sud da je Predrag Ćetković, iako je bio upoznat sa sadržinom i obavezujućim karakterom odluke Ustavnog suda, svesno i izričito odbio da glasa za tačke dnevnog reda koje se odnose na njeno izvršenje i izričito i unapred saopštio da neće glasati za donošenje odluka koje predstavljaju neposredno izvršenje te odluke, čime je lično doprineo njenom neizvršenju - naveo je Mrdić i dodao_

Ovakvo postupanje Predraga Ćetkovića ne predstavlja puko propuštanje, već svesno i aktivno suprotstavljanje obavezujućoj odluci Ustavnog suda, čime je kao pojedinac zloupotrebio svoj položaj i doveo u pitanje izvršenje sudske odluke i autoritet Ustavnog suda. Napisao sam Ustavnom sudu i da ”imajući u vidu da su odluke Ustavnog suda konačne, izvršne i obavezujuće za sve državne organe i nosioce javnih funkcija, smatramo da ovakvo postupanje predstavlja ozbiljno narušavanje ustavnog poretka i principa vladavine prava".

