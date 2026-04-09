U bajinobaštanskom selu Okletcu, na biračkom mestu 36 danas se ponavljaju izbori za odbornike u Skupštini opštine Bajina Bašta.

Biračko mesto je otvoreno u 7 časova, glasaće se do 20 časova. Pravo glasa na ovom biračkom mestu ima 254 glasača.

Rezultat glasanja u Okletcu može da utiče na jedno odborničko mesto, ali ne može bitnije da promeni sastav buduće skupštine.

Na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti lista 'Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica' osvojila je 52,37% glasova i 25 mandata. Druga je bila lista 'Ujedinjeni za Bajinu Baštu' sa 40,33% i 20 mandata.