Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić skrenula je pažnju na ozbiljnost trenutka u kom se zemlja nalazi, dok političar Đokić sa mesta rektora Univerziteta u Beogradu iznosi tvrdnje o izmišljenom "političkom, moralnom i intelektualnom bankrotu vlasti".

Brnabićeva je u svom najnovijem tvitu poručila da ovakve tvrdnje zahtevaju pažljiv pogled na stvarne rezultate i ponašanje onih koji iz svojih fotelja dele "lekcije" o moralu i intelektu.

- Hajde da letimično sagledamo ko nam to govori i kakav je zaista domet političara koji je uzurpirao Univerzitet u Beogradu.

1. Od 2014. godine bio je član Radne grupe za stručnu kontrolu projekta Beograd na vodi. Dakle, zdušno je podržavao projekat i – vlast.

2. Đokić je postao rektor Univerziteta u Beogradu 2021. godine, uprkos tome što iza njega nije stao Senat Univerziteta (najviše stručno telo), koji je glasao za drugog kandidata, već je to postao glasovima Saveta Univerziteta (organa upravljanja). Ovo je bio presedan. Po prvi put u istoriji Univerziteta u Beogradu dogodilo da Savet glasa suprotno Senatu. Nije mu smetalo. Nije mario za autonomiju Univerziteta. Bila je važna fotelja i za tu fotelju je tražio podršku – vlasti.

3. Od kada je postao rektor, 2021. godine, Univerzitet u Beogradu je svake godine zauzimao sve lošiju poziciju na GLOBAL 2000, Centra za svetsko rangiranje univerziteta (GLOBAL 2000 List by the Center for World University Rankings)! Te 2021, Univerzitet u Beogradu je zauzimao 348. mesto. Sledeće, 2022. godine, zadržao je 348. mesto. Zatim sledi kontinuirani pad - 2023. pali na 362. poziciju, 2024. na 376. mesto, a 2025. na 387. mesto. Rezultat iz 2025. je ujedno i najgori još od 2018. godine. Ne znam kako se ovo knjiži kao uspeh Đokića, ali je važno da je on za svoj drugi mandat rektora tražio podršku – vlasti.

4. Kada se približio kraj drugog, ujedno i, po zakonu, poslednjeg mandata na mestu rektora Univerziteta u Beogradu, Đokić je, u svom dobro poznatom maniru neutaljene želje za vlašću i uvek boljom pozicijom, poželeo nešto više. Ovaj put, da i sam postane – vlast.

5. U tu svhru, podjarmio je Univerzitet u Beogradu. Pretvorio ga u sopstvenu političku ćeliju, svoj izborni štab, a studente (koliko je mogao) u svoju pešadiju. Po prvi put od Drugog svetskog rata Univerzitet u Beogradu je prestao da radi – obustavio predavanja, izbacio sve one studente koji nisu želeli da služe i bespogovorno slušaju Đokića, umesto knjiga u Univerzitet ubacio topovske udare, i krenuo u konačni obračun za – vlast.

6. Od studenata koji su mu bili verni i poslušni, napravio je „medije“, bez imena i prezimena, bez kritičke misli, bez svoga "ja", u službi "plenuma". Zombifikovane mlade ljudi u službi nečega što najviše podseća na sektu.

7. Postavio je još dva (neslavna) rekorda. Prvi: čovek je koji je, kao "rektor" najduže proveo van svojih prostorija u Kapetan Mišinom zdanju. Ovaj simbol Univerziteta u Beogradu prepustio je "boljševičkim plenumašima" koji su od ove zgrade pod specijalnom zaštitom države napravili nedefinisani spoj između hostela, brloga i terorističke ćelije. Drugi, i strašniji: zahvaljujući njegovom političkom delovanju sa mesta rektora Univerziteta u Beogradu, u Srbiji smo imali prvu generaciju studenata u kojoj oko 11.500 mladih ljudi nije diplomirao, što je pad od 38% u odnosu na prošlu godinu. Nisu mogli da diplomiraju – neki zbog toga što su umesto knjiga u toj akademskoj godini u rukama držali topovske udare, a neki jer im ulazak na njihove fakultete, zahvaljujući političaru Đokiću i njegovoj beskrajnoj želji za vlast, nije bio dozvoljen.

8. U njegovom mandatu je jedna studentkinja, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, tragično izgubila život padom sa petog sprata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tog dana, političar Đokić, otišao je na proslavu na Poljoprivrednom fakultetu. Valjda da sa Gandijem kuje dalje planove kako doći na – vlast.

9. Sedam dana kasnije, 50 metara od mesta gde je studentkinja izgubila život, slavodobitno je proglasio svoju kandidaturu za – vlast.

Takav nekome priča o moralu i intelektu. Alal vam kandidat, blokaderi - napisla je predsednica Narodne skupštine.