Slušaj vest

Političar Vladan Đokić, koji je poslednjih meseci više prisutan u opozicionim medijima nego što je u većini slučajeva bio prisutan u svojoj kancelariji, otišao je i korak dalje – u opsežnom intervjuu za blokaderski "Radar" praktično je i sam priznao ono što je već svima jasno: da više nije rektor, već političar željan vlasti. Njegovo pojavljivanje na naslovnoj strani tog nedeljnika dodatno potvrđuje da je Univerzitet u Beogradu pretvorio u platformu za sopstvenu političku promociju.

Posebno je komično to što je deo intervjua posvetio stanju Rektorata, odnosno Kapetan Mišinog zdanja, gde je pokušao da se predstavi kao "zaštitnik ugleda ove institucije".

- Ta kuća je dom nobelovaca, akademika, najboljih umova Srbije. Mora se biti dostojan takvog kulturnog nasleđa. Svako skrnavljenje, pa i verbalno je neprihvatljivo - besramno navodi Đokić, ali posotji i druga strana medalje.

Foto: Printscreen

Ovakve reči zvuče kao vrhunac licemerja ako se ima u vidu šta je sve pronađeno upravo u zgradi kojom on upravlja. U toku pretresa Rektorata Univerziteta u Beogradu, koji su po nalogu Višeg javnog tužilaštva sproveli pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, otkriveni su zalepljeni topovski udari, pirotehnička sredstva, sprejevi i drugi sumnjivi predmeti. Upravo u prostoru koji bi trebalo da simbolizuje znanje i akademsku čast, pronađeni su elementi koji više podsećaju na improvizovanu bazu za organizovanje nereda nego na instituciju od nacionalnog značaja.

1/7 Vidi galeriju braunile, spricevi, gas maske... Foto: VJT/MUP, Kurir

I dok govori o "skrnavljenju", Đokić prećutkuje sopstvenu odgovornost za stanje u kojem se Univerzitet danas nalazi. Od kada je 2021. godine preuzeo funkciju rektora, Univerzitet u Beogradu beleži konstantan pad na GLOBAL 2000 listi Centra za svetsko rangiranje univerziteta. Sa 348. mesta 2021. i 2022. godine, usledio je pad na 362. mesto 2023, zatim na 376. 2024, da bi 2025. godine Univerzitet pao na 387. poziciju.

Jasno je da je političar Đokić, umesto da čuva ugled institucije o kojoj govori, direktno doprineo njenom urušavanju. I dok danas drži lekcije o dostojanstvu i "skrnavljenju", činjenice pokazuju da je upravo u njegovom mandatu Univerzitet izgubio i ugled i stabilnost, pretvarajući se iz akademskog centra u političko poprište.