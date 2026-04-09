Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić otkrila je šokantan podatak o stanju Univerziteta u Beogradu otkako je političar Vladan Đokić preuzeo funkciju rektora 2021. godine. Prema njenim rečima, rangiranje institucije na GLOBAL 2000 listi, koju vodi Centar za svetsko rangiranje univerziteta, svake godine beleži pad.

- Te 2021, Univerzitet u Beogradu je zauzimao 348. mesto. Sledeće, 2022. godine, zadržao je 348. mesto. Zatim sledi kontinuirani pad - 2023. pali na 362. poziciju, 2024. na 376. mesto, a 2025. na 387. mesto. Rezultat iz 2025. je ujedno i najgori još od 2018. godine - navela je Brnabićeva u svom tvitu.

Ovi podaci jasno pokazuju da institucija koju Đokić vodi doživljava kontinuirani sunovrat i gubi međunarodni ugled, dok u istom periodu njegovog mandata nisu primećeni značajniji pomaci u unapređenju obrazovnog i istraživačkog rada Univerziteta u Beogradu. Ako Đokić sa ovakvim rezultatima vodi jednu elitnu akademsku instituciju, šta bi tek uradio od naše zemlje kada bi se našao na njenom čelu?