U Sava centru danas će biti održano zasedanje Predsedništva i Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS), nakon sadržajnih konsultacija Miloša Vučevića sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o vanrednim parlamentarnim izborima i društvenom dijalogu u zemlji. Vučević je nakon tih konsultacija istakao da SNS razume značaj izbora, ali da oni moraju biti sprovedeni u interesu države i građana, a ne pojedinih političkih stranaka.

Među prvima u Sava centar stigli su predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, kao i funkcioneri Ana Brnabić, Siniša Mali, Darko Glišić, Nemanja Starović, Nikola Selaković, Bratislav Gašić, Zlatibor Lončar, praćeni mnogobrojnim istaknutim članovima stranke.

Sednici Predsedništva, između ostalih, prisustvuju i Aleksandar Šapić, Maja Gojković, Milenko Jovanov, Nebojša Bakarec, Zlatan Elek, Petar Petković, Irena Vujović, Arno Gujon.

Tokom današnje sednice članovi Predsedništva i Glavnog odbora razmatraće ključne poruke sa sastanka sa Vučićem i plan daljih aktivnosti stranke, uključujući otvaranje šire debate na nivou opština i gradova. Sam predsednik Vučić, kako je ranije danas rečeno, nije u prilici da prisustvuje sednici, čiji će fokus biti i na strategiji SNS prema dijalogu sa drugim političkim akterima i očuvanju društvenog mira u zemlji.

Predsedništvo očekuje da danas definiše smernice za unutrašnji dijalog i politički program stranke za budućnost Srbije, usklađen sa državnom strategijom "Srbija 2030–2035.", a zaključci sednice biće saopšteni neposredno nakon zasedanja.