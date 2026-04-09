Slušaj vest

Na ponovljenim lokalnim izborima na jednom biračkom mestu u Bajinoj Bašti, SNS je zabeležio ubedljivu pobedu.

Na ponovljeno glasanje izašlo je 79.53 odsto glasača. Lista "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica" osvojila je 158 glasova (prethodno 106), a lista "Ujedinjeni za Bajinu Baštu" osvojila je 40 glasova (prethodno 61), dok su četiri glasačka listića bila nevažeća.

SNS je dobio za 50 odsto više glasova nego na prethodnom glasanju!

Dakle, ljudi koji su prethodno glasali za blokadere, sada su glasali za SNS!

Glasanje je proteklo bez incidenata.

