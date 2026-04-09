Gradska izborna komisija u Boru objavila je danas ukupan izveštaj o rezultatima glasanja na izborima za odbornike Skupštine grada održanim 29. marta, a prema tim rezultatima u lokalni parlament su ušle dve liste "Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica" koja će imati 19 odborničkih mandata i lista ''Bor, naša odgovornost'' kojoj je pripalo 15 odborničkih mandata.

U izveštaju objavljenom na sajtu Republičke izborne komisije lista "Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica" osvojila je 12.516, odnosno 48,17 odsto glasova, dok za listu "Bor, naša odgovornost" osvojila 10.331 glas birača, odnosno 39,76 odsto.

Lista "Svoji na svome - dr Predsrag Balašević - Vlaška narodna stranka" osvojila je 1.025 glasova i imaće jedno odborničko mesto u lokalnom parlamentu.

Liste ''Ljudi u centru - Srećko Zdravković'', "Borci za Bor", ''Dr Miloš Jovanović - dr Zoran Stojković - NADA za Bor - Nacionalno demokratska alternativa - NADA'' i lista ''Irena Živković - Radnička - Bor Boranima'' nisu osvojile ni jedan mandat u Skupštini grada.

Ukupan broj birača upisanih u birački spisak na teritoriji grada Bora iznosio je 38.492, a glasalo se na 48 biračkih mesta.