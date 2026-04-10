Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da se Srbija nalazi u ozbiljnom političkom trenutku, optuživši rektora Vladan Đokić da iznosi, kako je navela, tvrdnje o „izmišljenom političkom, moralnom i intelektualnom bankrotu vlasti“. Ona je podsetila da je Đokić od 2014. godine bio član Radne grupe za stručnu kontrolu projekta Beograd na vodi, te da je u tom periodu podržavao i projekat i državnu politiku.

Brnabić je istakla i da je Vladan Đokić na mesto rektora Univerzitet u Beogradu izabran 2021. godine glasovima Saveta Univerziteta, a ne Senata, kao i da je tokom njegovog mandata ova institucija beležila pad na međunarodnoj listi GLOBAL 2000. Prema njenim rečima, „kada mu se približio kraj mandata, poželeo je da i sam postane - vlast“.

U javnosti su se otvorila i pitanja o odgovornosti i kredibilitetu kritika koje dolaze iz akademske zajednice, ali i o stanju unutar samog univerziteta.

Političarka Gordana Čomić ukazala je na administrativni aspekt funkcionisanja ove institucije, ističući da je pitanje popisa imovine ključno:

"Popis je obaveza svake firme, ustanove, preduzeća. Zloupotreba ili netačno urađen popis je privredni prestup, krivično delo.Popis je jedina zanimljiva stvar koja mene zanima kad je u pitanju Beogradski univerzitet“, rekla je Čomić

Čomić je dodala da eventualne nepravilnosti mogu imati ozbiljne posledice:

"Ako imaš sve po popisu, sve je u redu. Ako nemaš - imamo problem. To utvrđuju oni koji popis kontrolišu."

"Politici nije mesto na univerzitetu"

S druge strane, novinar i urednik digitalnog izdanja „Politike“ Marko Lakić naglasio je značaj univerziteta, ali i upozorio na njegovu sve izraženiju politizaciju.

Ocenio je i da su studenti i akademska zajednica uvučeni u šire političke procese:

"Univerzitet u Beogradu je nešto najbolje što Srbija ima, ali smatram da politici nije mesto na univerzitetu i da školovanje i politika ne idu zajedno.Univerzitet je postao poprište političke borbe, a studenti su uvučeni u političke interese pojedinaca."

Govoreći o aktuelnoj situaciji, Lakić je istakao i potrebu za smirivanjem tenzija kroz razgovor:

"Studenti ne treba da se bave politikom. Mogu da se bave politikom onog dana kada steknu neku, da kažem, radno iskustvo. Ovako, moj lični osećaj i zaključak je da neko ko nema životno iskustvo ne treba da se bavi politikom. Ali eto, politika je stigla tamo. Dijalog je trenutno najpatriotskiji čin. Moramo da sednemo, da sagledamo gde smo i gde želimo da budemo, jer bez razgovora uvek završimo tamo gde ne treba."

"Imamo stanje lenjosti za dijalog"

Političarka Gordana Čomić ocenila je da u srpskom društvu izostaje dijalog, uprkos, kako je navela, brojnim pokušajima i pozivima na razgovor koji ostaju bez odgovora. Ona je istakla da je, prema njenom mišljenju, problem u "nedostatku spremnosti" da se uopšte uđe u razmenu stavova, što pripisuje širem društvenom obrascu koji opisuje kao „lenjost duha“.

"Dijaloga sa pojedincima ili grupom pojedinaca nema, i pored tih 154 poziva koji su ostali bez odgovora, bez druge strane. Većina neće dijalog. Neće", rekla je Čomić, dodajući da je pitanje zašto se to dešava ključno za razumevanje trenutne društvene situacije.

Ona je u svom izlaganju navela da se ta "lenjost za dijalog", kako je opisuje, može uočiti i u svakodnevnim situacijama, poput porodičnih razgovora, gde, prema njenim rečima, izostaje stvarna razmena mišljenja i interesovanje za sagovornika.

"Imate jedno bogato stanje lenjosti duha u našem društvu. To je problem u Srbiji", navela je Čomić, zaključujući da je dijalog moguć, ali da zahteva napor i spremnost na promenu navika u komunikaciji.

