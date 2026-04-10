Novinar i bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper, komentarisao je najnoviju izjavu lidera ove stranke Miloša Jovanovića, u kojoj je ocenio je da žuta opozicija pokušava da kroz aktuelne društvene i političke tenzije, koje su mahom naslonjene na blokaderski pokret, ponovo ojača svoj politički uticaj i dođe do vlasti.

Prema rečima Jovanovića, takav scenario bi značio povratak autodestruktivne politike u Srbiji, politike u kojoj se šačica odabranih bogatila na račun čitavog srpskog naroda i politika iza koje je ostala samo pustoš, fabrike bez radnika, putevi u najgorem mogućem stanju i zemlja koja je izgubila gotovo svaki kredibilitet u međunarodnoj zajednici.

- Ja sam čitao nekoliko tekstova Slobodana Antonića. Sa tim jednim se apsolutno slažem – jer možete da budete vozilo koje će ove (žute) vratiti na vlast - upozorio je Jovanović kako "žuti" vrebaju priliku za povratak na vlast i pritom ne biraju sredstva kako će je se dokopati.

Jovanović je ovde napravio paralelu između aktuelne i bivše vlasti u Srbiji, i koliko god u nebrojano mahova kritikovao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i neslagao se sa politikom Srpske napredne stranke, izgleda da je odjednom uvideo šta se zapravo dešava na srpskoj političkoj sceni i ko je zemlju uspeo da dovede "do prosjačkog štapa."

- I onda, dodatno, neko može da kaže: "Barem Vučić ne priznaje da je Srebrenica genocid", jer nije genocid, ne priznaje tu laž, a ovi (žuti) bi priznali tu laž - dodao je Jovanović, nakon čega ga je Piper upitao: "Jovanoviću, pa šta ćeš onda u političkom savezu sa "ovima" (žutima)?"

Iz ovog izlaganja, Piper postavlja jasno pitanje - Da li Jovanović i Novi DSS spremaju promenu kursa?