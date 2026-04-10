Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas Vaskršnju čestitkupatrijarhu srpskom Porfiriju, u kojoj je poručio da je Vaskrspraznik pobede života i simbol neprekidne obnove čoveka i zajednice.

- Čestitam Vam najveći hrišćanski praznik u uvrenju da će svetlost Vaskrsa obasjati naš narod u čvrstoj veri u trijumf života, mira, dobrote i pravde. U vremenu kada nerazumevanje i rat potresaju svet na raznim meridijanima i kada naša zemlja trpi različite pritiske, neprolazna poruka Vaskrsa je naročito važna. Praznik pobede života i simvol neprekidne obnove čoveka i zajednice snažno nas inspiriše da, poput naših slavnih predaka čijoj se plemenitosti i hrabrosti divimo, ostanemo istrajni na putu opredeljenja za svet mira, istinske pravednosti i dubokog čovekoljublja - naveo je Vučić u svojoj čestitki.

Dodao je i da su u radosti Vaskrsa naše i misli i molitve i danas posvećene srpskom narodu širom sveta, a posebno na Kosovu i Metohiji.

- Izražavam najdublju zahvalnost za doprinos koji opstanku i progresu srpskog naroda, ma gde da živi, pružate Vi lično, Vaša Svetosti, i naša Svetosavska Crkva - napisao je predsednik.

U saopštenju Srpske pravoslavne crkve navodi se da je Vučić poželeo da predstojeći praznik svima daruje mudrost i strpljenje kako bismo zajedno nastavili da gradimo državu napretka, čuvajući mir kao najvišu vrednost i negujući poštovanje prema svakom pojedincu.