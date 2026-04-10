BLOKADERI POSTALI SIMBOL NASILJA I MRŽNJE Maltretiraju svakoga ko se ne slaže sa njima! Kada bi došli na vlast oni bi stvarno jahali ljude (FOTO)
Blokaderske grupe ponovo su pokazale da njihovo delovanje nije zasnovano na dijalogu ili demokratskim vrednostima, već na otvorenoj mržnji i nasilju prema svima koji se ne slažu sa njima.
Naime, jedan od blokadera, Đorđe Miketić, objavio je fotografiju generalnog direktora Radio-televizije Srbije (RTS) Dragana Bujoševića za kojeg je istakao da glumi nonšalantnu osobu na ulici, dok se sa svih strana čuju uvrede na njegov račun, te da mu ljudi trube i pljuju ga.
Upravo ovakav vid targetiranja i linča ukazuje na to da neistomišljenike ne tretiraju kao ravnopravne učesnike u društvu, već kao mete.
Posebno zabrinjava utisak da bi blokaderi, ukoliko bi došli u poziciju moći, dodatno radikalizovati svoje postupke, jer kada se politika zasniva na mržnji i napadima, jasno je da cilj nije dijalog već obračun.
Takvo ponašanje pokazuje kako bi prošli svi koji misle drugačije.