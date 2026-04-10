Blokaderske grupe ponovo su pokazale da njihovo delovanje nije zasnovano na dijalogu ili demokratskim vrednostima, već na otvorenoj mržnji i nasilju prema svima koji se ne slažu sa njima.

Naime, jedan od blokadera, Đorđe Miketić, objavio je fotografiju generalnog direktora Radio-televizije Srbije (RTS) Dragana Bujoševića za kojeg je istakao da glumi nonšalantnu osobu na ulici, dok se sa svih strana čuju uvrede na njegov račun, te da mu ljudi trube i pljuju ga.

Upravo ovakav vid targetiranja i linča ukazuje na to da neistomišljenike ne tretiraju kao ravnopravne učesnike u društvu, već kao mete.

Posebno zabrinjava utisak da bi blokaderi, ukoliko bi došli u poziciju moći, dodatno radikalizovati svoje postupke, jer kada se politika zasniva na mržnji i napadima, jasno je da cilj nije dijalog već obračun.