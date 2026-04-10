Kako smo danas već pisali, unutar blokaderskog pokreta već duže vreme bukti bespoštedni rat svih protiv svih, a glavni front otvoren je nedavno zbog studentske blokaderske liste, odnosno vetiranja za tu listu. Unutar blokaderskog pokreta došlo je do ozbiljnih podela između struje okupljene oko profesora Mila Lompara i grupe povezane sa Vladanom Đokićem, pri čemu se međusobno optužuju za lažiranje glasova, političku eliminaciju kandidata i "radikalnu seču" sa studentske liste.

Na najnovije optužbe i međusobne obračune unutar blokaderskih frakcija reagovali su i predstavnici vlasti. Milenko Jovanov i Nebojša Bakarec ocenili su da sukobi i optužbe za nameštanje glasanja dodatno potvrđuju duboku podeljenost i krizu poverenja unutar tog pokreta, ističući da oni koji sada jedni druge optužuju za neregularnosti upravo sami ruše sopstveni kredibilitet.

Milenko Jovanov ocenio je da najnoviji sukobi i međusobne optužbe predstavljaju dokaz duboke krize unutar blokaderskih struktura.

- Nakon međusobnog optuživanja za nameštanje glasanja, plenumi se nalaze u ozbiljnoj institucionalnoj krizi. Imaju li ODIHR ili CRTA nekih preporuka kako bi se ubuduće izbegle sumnje u regularnost glasanja? Ti likovi, što nameštaju glasanje čak i na formiranju liste, drže slovo o izbornom procesu u ovoj zemlji, stalno im je nešto sumnjivo i nikad im ništa nije regularno. Sada vidimo i zašto. Svako polazi od sebe - naveo je Jovanov.

Nebojša Bakarec poručio je da objavljena prepiska pokazuje duboku podeljenost unutar blokaderskog pokreta.

- Da pojasnim, prepisku koju vidite, objavili su desni blokaderi. To je dokaz da su studenti blokaderi odavno višestruko podeljeni – levi i desni, Beogradski univerzitet i Novi Sad i tako dalje. Vidite ko su, jedni druge primitivno kradu i satanizuju. Zamislite šta bi tek radili da dođu na vlast - naveo je Bakarec.