Predsednica Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić čestitala je danas Vaskrs patrijarhu Porfiriju, sveštenstvu i monaštvu, kao i svim vernicima uz želju da vaskršnji praznici budu podstrek da istrajemo u očuvanju našeg zajedništva, međusobnog poštovanja i solidarnosti.

"Neka Vaskrs, kao simbol pobede života, ljubavi i praštanja, u vremenima punim izazova, bude podstrek da udruženim snagama i tolerancijom prevaziđemo svako iskušenje koji nam stoji na putu i da istrajemo u očuvanju našeg zajedništva, međusobnog poštovanja i solidarnosti", navela je Brnabić u čestitki.

Poželela je vernicima da Vaskrs provedu u krugu porodice ispunjeni radošću, ljubavlju i nadom.

"Želim vam da praznične dane provedete ispunjeni radošću, ljubavlju i nadom, u krugu porodice i najbližih, kao i da vam Vaskrs donese duhovni mir, dobro zdravlje i veru u sigurniju i bolju budućnost. Hristos Vaskrese", navodi se u čestitki predsednice Narodne skupštine.

