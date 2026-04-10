Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da slovenačka političarka Irena Joveva, koja je poslanica Evropskog parlamenta iz grupe Obnovimo Evropu, nema srpsko državljanstvo niti pravo glasa, zbog čega "apsolutno nema pravo da poziva na promene u Srbiji".

"Nisam baš sigurna kada je Irena Joveva dobila srpsko državljanstvo i pravo glasa u Srbiji? Nije? Pa, onda ona apsolutno nema pravo da poziva na promene u Srbiji. Isto kao što ni ja nemam pravo da pozivam na promenu rukovodstva ili izabrane vlade u Sloveniji. Dakle - pokažite malo poštovanja, prestanite da se mešate u naše unutrašnje stvari, povucite se i bavite se svojom zemljom", rekla je Brnabić u objavi na platformi X.



Brnabić je kazala da je Srbija, pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića, "zabeležila smanjenje nezaposlenosti sa 26 na 8 odsto, zaposleno je više od 600.000 ljudi, prosečna neto plata je porasla sa približno 330 evra na 1.050 evra".

"Izgradili smo više od 600 kilometara autoputeva, mediji poput N1 su počeli da rade u Srbiji zahvaljujući zakonima koje je njegova vlada usvojila, nijedan medij nije zabranjen ili zatvoren, uveli smo elektronsku upravu radi povećanja transparentnosti, uspostavili smo Jedinstveni birački spisak koji ranije nismo imali (kako bismo poboljšali izborno okruženje i povećali poverenje birača)", istakla je Brnabić.

Podsetila je i da je Srbija promenila Ustav u saradnji sa Venecijanskom komisijom, kako bi osnažila nezavisno pravosuđe.

"Potpisali smo Prvi sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom koji Priština do danas nije sprovela (a EU nije mnogo pomogla, iako je trebalo da garantuje sprovođenje sporazuma) - da nabrojimo samo nekoliko stvari. Ali, opet, šta ljudi u Srbiji žele i zaslužuju, odlučiće ljudi u Srbiji. Želimo vama i Sloveniji sve najbolje", zaključila je Brnabić.

Branbić je u objavi na engleskom jeziku reagovala na komentar koji je na platformi X ranije objavila Joveva, u kome je pozitivno komentarisala tekst briselskog portala Politiko, koji je naveo da Srbija može da izgubi do 1,5 milijardi evra finansijskih sredstava Evropske unije, dok Evropska komisija razmatra da ih zamrzne, zbog navodnog demokratskog nazadovanja i bliskih veza zemlje sa Rusijom.

"Konačno. Nema druge opcije", napisala je Joveva tvrdeći da je Srbija pod predsednikom Aleksandrom Vučićem "videla samo nasilje, korupciju i zarobljavanje države".