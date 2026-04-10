Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine, je na mreži Iks čestitala novoizabranom predsedniku parlamenta Slovenije - Zoranu Stevanoviću.

Predsednik antisistemskog pokreta Resnica (Istina) Zoran Stevanović izabran je danas za predsednika slovenačkog parlamenta, nakon što je njegov izbor na tajnom glasanju podržalo 48 poslanika.

Stevanovića, koji je poreklom Srbin, prema medijskim izveštajima podržala je dosadašnja opozicija iz redova Slovenske demokratske stranke Janeza Janše i Nove Slovenije.

Protiv njegovog izbora bili su poslanici dosadašnje vladajuće koalicije iz Pokreta Sloboda, Socijaldemokrata i Levice, koji navode da je ovo uvod u formiranje četvrte Janšine vlade.

Pokret Resnica je na izborima koji su održani 22. marta osvojio pet mandata i smatra se ključnim za formiranje vlade.

Na parlamentarnim izborima najviše mandata pripalo je Pokretu Sloboda (29), a jedan manje je pripao SDS.

Ranije danas održana je konstitutivna sednica 10. saziva Državnog zbora, nakon čega su potvrđeni poslanički mandati.

Čestiku povodom pobede je odmah uputila predsednica Narodne skupštine Srbije.