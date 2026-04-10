Predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, reaguje na predlog blokadera o preimenovanju WiFi mreža, naglašavajući apsurdnost takve ekonomske politike.
BRNABIĆ ODGOVORILA BLOKADERIMA "Na izborima se pobeđuje tako što WiFI mreže preimenujete u "Studenti pobeđuju"? Odlična ideja!
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na objavu blokadera na nalogu FTN se budi, u kojoj su naveli da svi treba da zamene naziv svog vajfaja u "Studenti pobeđuju" jer se, kako kažu, "pobeda se osvaja", navodeći da bi oni, isto tako magično povećali plate.
- Odlična ideja! Na izborima se pobeđuje tako što WiFI mreže preimenujete u "Studenti pobeđuju"! Ovi kad bi vodili Srbiju ekonomska politika bi im bila - promenite naziv vaše WiFi mreže u "Povećavamo plate"! Valjda bi se onda, magično, povećale plate... U odnosu na ove i ZLF deluje kao ozbiljna stranka - napisala je ona.
