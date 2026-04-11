Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući u Jutarnjem programu RTS-a da je Srbija danas na svom putu i dobro razume okolnosti koje se dešavaju u Evropi i šire i spram toga donosi odluke koji su u interesu njenih građana.

- Srbija je i ove godine i pred Vaskrs na svom putu, očuvanju nacionalnog identiteta, dostojanstva, razumevanja unutrašnjih procesa i gledanja onoga što nas čeka do 2035. godine. Srbija dobro razume sve okolnosti koje se dešavaju u Evropi i šire i donosi odluke u interesu naših građana - rekao je Vučević.

Vućević je istakao da se od datuma njegove ostavke ne meri vreme, ali da je tad po prvi put pokazan novi nivo odgovornosti u politici u Srbiji.

- Neko ko je bio odgovoran za Vladu i neko ko je bio odgovoran za Grad Novi Sad pokazao je i preuzeo odgovornost, pokazao je da niko nije vezan za neku poziciju. Nije bilo primera pre toga, ni danas, nismo imali takav vid odgovornosti od strane onih koji su sve vreme uzurpirali fakultet. Ne vidite slovo "o" u reči odgovornost. To su dobri primeri u teškim okolnostima. Da svesni smo onoga što nam građani poveravaju i da budemo uvek vođeni tom rečju, da idemo ka putu društvenog mira. Bez dijaloga, razgovora, nema društvenog mira. Ne razumem ljude koji ne razgovaraju, a deo su političkog života. Ne verujem u nasilje, da uz pritiske i ucene možete doći do ostvarenja svog cilja. Pred ovaj veliki praznik, verujem da je naša nasušna potreba da dođemo do društvenog mira kroz dijalog - naveo je Vučević.

Datum izbora neće se određivati spram interesa neke političke opcije

Poziv predsednika na razgovore, kako je rekao Vučević, nije formalna stvar.

- U fokusu je da moramo razgovarati da bismo došli do dogovora. Ne mogu reći tačan datum. Građani moraju da znaju datum izbora neće predsednik Republika i vlada određivati spram interesa neke političke opcije, koalicije, pozicione, opozicione, već spram građana države. Neko mora da se bavi da imamo gasa, goriva na pumpama, da država normalno funkcioniše, da se borimo za svako radno mesto u Srbiji, da rastu plate i penzije. To su ciljevi, a moramo da razumemo šta se dešava u svetu. Svakako očekujem parlamentarne izbore do kraja godine. Ko se bavi ozbiljno politikom, mora biti spreman i na izbore za tri ili šest meseci. Poziv predsednika na razgovore nije formalna stvar, u fokusu je da moramo razgovarati da bismo došli do dogovora. Ne mogu reći tačan datum. Građani moraju da znaju datum izbora neće predsednik Republika i vlada određivati spram interesa neke političke opcije, koalicije, pozicione, opozicione, već spram građana države. Neko mora da se bavi da imamo gasa, goriva na pumpama, da država normalno funkcioniše, da se borimo za svako radno mesto u Srbiji, da rastu plate i penzije. To su ciljevi, a moramo da razumemo šta se dešava u svetu. Svakako očekujem parlamentarne izbore do kraja godine. Ko se bavi ozbiljno politikom, mora biti spreman i na izbore za tri ili šest meseci - rekao je Vučević.

Istraga će pokazati ko stoji iza napada na bezbednost otadžbine

Vučević je naveo da ne može da veruje da se neko izrugiva okolnostima koje su mogle da ugroze bezbednost države Srbije, a verovatno i Mađarske.

-To nisu stvari za igru. Istraga mora da pokažu ko je stoji iza napada na gasnu infrastrukturu, koji je napad i na bezbednost otadžbine. Raduje me da će Vojska Srbije nastaviti na jačanju odbrambenih kapaciteta. Podsetiću, u ovom trenutku imamo vojni savez Zagreba, Prištine i Tirane, i nek se svako zapita protiv koga je formiran taj savez. Nemam nikakvu dilemu, protiv Srbije. Taj vojni savez ima razloge zašto se formira, a ja ne vidim drugi razlog osim da je definisanje Srbije kao neprijatelja. Dobro je da Bugarska nije prihvatila. Za sada imamo tu osovinu koja istorijski ne treba da nas čudi - rekao je Vučević.

Vreme je da se Srbija skloni sa vetrometine

Potpuna propast međunarodnog prava počela je, kako je naveo Vučević sa agresijom na Srbiju i Crnu Goru 1999. godine i okupacijom Kosova i Metohije.

- Time su pokazali da ne postoje nikakva pravila. Od tada do danas imamo samo pogoršanje. Što se tiče naše vojne neutralnosti, ja verujem u nju. Mi treba da mislimo svojom glavom i poštujemo sve. Mi smo u 20. veku platili veliku cenu, pretrpeli ozbiljne demografske gubitke, vreme je da se sklonimo sa vetrometine i budemo u sigurnoj luci. Deo društvenog dijaloga i postizanje mira među našim građanima otvara strateška pitanja- gde je Srbija danas i gde Srbija treba da bude sutra. Nije najvažniji datum izbora, društveni mir je najvažniji. Moramo sačuvati našu kuću i porodicu - poručio je Vučević.