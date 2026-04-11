U trenutku dok jača teror nad srpskim stanovništvom na KiM, Nova S i Danas su preneli Kurtijeve izjave sa Londonske konferencije, gde je optužio Beograd da je marioneta Rusije.

Kurti, kog Nova naziva premijerom, je rekao da je Srbija "posrednik Rusije i da je postavila 48 operativnih baza oko granica Kosova", kao i da "Kremlj ima kancelariju u okviru Ministarstva odbrane u Beogradu".

- Nema razloga za veliko opuštanje, takoreći, jer je Srbija "posrednik" Rusije i postoji 48 operativnih baza oko granice moje zemlje. Sve se nalaze u onome što se naziva NATO bezbednosna zona. Kremlj ima kancelariju u okviru Ministarstva odbrane Srbije, u Beogradu, a regionalni centri Rusije danas i Sputnjika za Balkan su u Srbiji - tvrdi Aljbin Kurti.

Kurtijeve izmišljotine takođe je preneo i drugi blokaderski list, Danas.

Briselska redakcija tog lista izveštava da bi mogao da usledi udar na našu zemlju zbog prostog održavanja odnosa sa Ruskom Federacijom.

Unutar Komisije poslednjih nedelja raste pritisak da se obustavi isplata novca, rekla su četiri zvaničnika EU koji rade na procesu proširenja, a koji su govorili pod uslovom anonimnosti.