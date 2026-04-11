Digitalne platforme brišu granice između javnog i intimnog prostora, a sve veći broj poznatih ličnosti ulazi u svet sadržaja za odrasle koji se naplaćuje direktno od publike. Ono što je nekada bilo skriveno, danas postaje deo javnog imidža, ali i ozbiljna tema za društvenu raspravu.

Da li je Balkan dobio najkontroverzniju političarku do sada? Od eksplicitnog sadržaja do osnivanja političke stranke, put koji je podelio javnost i otvorio pitanje: gde su granice? Ovo više nije samo pitanje popularnosti i novca, već sudar morala, tržišta i novih pravila igre u svetu u kojem se privatnost sve češće pretvara u robu. Da li govorimo o komercijalizaciji intime ili najmoćnijoj politčkoj partiji u nastajanju u Crnoj Gori?

Ulazak Mirjane Pajković u politiku

Mirjana Pajković ulazi u politiku sa reputacijom osobe koja poseduje vrlo kompromitujuće i vrlo važne materijale kada govorimo o najmoćnijim ljudima iz Crne Gore. Postavlja se pitanje da li stranku osniva kako bi građanima ponudila rešenja ili da institucionalizuje sopstvenu zaštitu.

- Ja sam shvatila da je za promene u društvu potrebno da imate taj politički imunitet, politički kapacitet i da postojite u političkom životu države u kojoj živite i radite, i svesna sam da samo na takav način mogu da doprinesem promenama koje su nam neophodne, a to je pre svega poštovanje ustavnih kategorija i poštovanje vrednosti za koje smo se svi zalagali ulaskom u savremeno doba, doba 21. veka i evropskih integracija. Politika je najmoćniji alat, najmoćnije oruđe, jer sam ja neko ko dolazi iz sveta pravosuđa, iz sveta pravne nauke, iz sveta advokature, pa izvršne vlasti sa ekspertskog nivoa. Ipak, da bismo mogli da proizvedemo promene u društvu, moramo biti sami pregaoci tih promena, a ne samo izvršioci trenutnih politika.

Mirjana Pajković Foto: Kurir Televizija

Šešelj o političkom angažmanu Mirjane Pajković

Vojislav Šešelj kaže da Pajković ulazi u političku borbu i da će se tek videti kako će se u njoj snaći, navodeći kao poređenje slučaj iz Italije sa Ćićolinom na listi italijanskih radikala, gde je, kako kaže, "zasvetlela u jednoj sezoni, a potom se ugasila".

- To je u početku bilo interesantno narodu, dobila je solidan broj glasova, a onda se to samo po sebi ugasilo jer ona nije mogla da ponudi ništa narodu osim svojih fotografija“- kaže Šešelj i dodaje:

- Čudno mi je da je dozvolila da neko ima njene fotografije i drži je u šaci, s obzirom na to da je smatram vrlo inteligentnom ženom. Možda ćete vi postati uspešna žena baš zahvaljujući tome, a to govori da je vaša inteligencija mogla da smisli tako nešto, ali i to baca određenu sumnju. Ja ne optužujem, ja samo pretpostavljam.

Vojislav Šešelj Foto: Kurir Televizija

Politički uticaj, kompromitacija i pitanje moći

Postavlja se pitanje da li je materijal koji Pajković poseduje postao njena polisa osiguranja i koliko bivših saradnika i funkcionera danas strahuje od njenog ulaska u politiku.

- Ja sam kroz ova dešavanja sa mnom shvatila koliko je takva vrsta pokušaja ucene i trgovine moćna. Vrlo sam svesna koliko i slabe države, a ne napredne države, mogu da dođu do podataka o pojedincima i ličnostima. I ukoliko se radi o nekome ko tu moć nesavesno nosi, dakle ko raspolaže tajnim podacima ne koristi za svrhe za koje je namenjena, već za manipulaciju i ucenu, to je jedno vrlo, vrlo opasno područje.

Mirjana Pajković: Pregaoci, a ne posmatrači - ko zapravo menja društvo? Izvor: Kurir televizija

