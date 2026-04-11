Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je konsultacije sa strankama u vezi sa izborima i drugim važnim pitanjima, u četvrtak je razgovarao i sa predstavnicima Srpske napredne stranke.

O tome šta je pravi efekat razgovora i koji su naredni potezi države u cilju očuvanja mira i stabilnosti u uzburkanom svetu govorio je predsednik SNS i savetnik predsednika Republike za regionalne pitanja Miloš Vučević.

Namera vlasti jeste stabilizacija i dijalog, što je osnovna poruka dijaloga koje je predsednik Srbije započeo sa političkim strankama. Govoreći o tome koliko sluha za to i, na kraju krajeva, političke zrelosti ima na drugoj strani, Vučević ističe da se zalažu se za izbore, a odbijaju razgovor sa predsednikom Republike koji je jedini nadležan da raspiše izbore.

- Trče kod Picule i drugih stranaca. Navodno se zalažu za demokratiju i poštovanje institucija, a beže od dijaloga i pokušavaju da uruše te iste institucije. O kakvoj političkoj zrelosti možemo da govorimo?! Njih ne zanimaju ni interesi građana, ni interesi države. I posle svega što su prethodnih 15 meseci ciljano radili na rušenju države, uništavanju institucija, urušavanju univerziteta, sprovodili najbrutalnije nasilje nad političkim neistomišljenicima, predsednikom Aleksandrom Vučićem i njegovom porodicom, od strane istog tog predsednika opet su pozvani na dijalog. Po 154 put ih je predsednik Vučić pozvao na dijalog. Stranke koje su odbile predsednikov poziv potvrdile su da ih ne interesuju izborni uslovi, da ih ne interesuju građani, da ih ne zanima pravac Srbije u ovom svetskom haosu. Šta je njima alternativa za razgovor? Na šta su spremni, ako neće da razgovaraju?! Dok oni beže od razgovora, mi radimo upravo suprotno – slušamo naše građane i donosimo odluke u njihovom interesu!- ističe Vučević.

Istorijske šanse za dalji napredak Vojvodine Često se kaže da je Vojvodina motor razvoja Srbije. Koji projekti u narednom periodu zaista mogu da potvrde tu tezu? Da li je reč o infrastrukturi, energetici, obrazovanju? - Kao prvo, nikada nećemo dozvoliti povampirenim vojvođanskim separatistima da ostvare svoje prljave namere! Politička stabilnost u Pokrajini je garant daljeg razvoja i napretka, i građani to vide. Od uništavane i pljačkane Vojvodine, za vreme vlasti demokrata i autonomaša, danas možemo da se pohvalimo fantastičnim projektima, novim putevima, mostovima, najbržom prugom u ovom delu Evrope. Završetkom tunela kroz Frušku goru i saobraćajnice „Osmeh Vojvodine“, izgradnjom novih industrijskih zona, dva mosta u Novom Sadu, … otvariće se nove, istorijske šanse za dalji razvoj.

Predsednik Vučić je izjavio da postoji mogućnost izbora za Vidovdan ili do kraja godine. Takođe, pričao je koji su zakonski okviri za njihovo održavanje. Da li je u SNS bilo razgovora o tome?

- Naša stranka je uvek spremna za izbore, za otvoreni razgovor o svim važnim temama za naš narod i našu državu. Nakon razgovora delegacije SNS-a sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, u okviru konsultacija koje vodi sa političkim strankama, održali smo sednice Predsedništva i Glavnog odbora stranke. Smatramo da pitanje održavanja izbora nije samo stvar procene ili interesa jedne političke stranke, ili koalicione grupacije. Briga o našim građanima, o tome šta je najbolje za naš narod, okosnica je politike SNS-a i time se uvek rukovodimo. Kada se bude donosila odluka o raspisivanju izbora, prihvatićemo argumentaciju od strane predsednika Republike i Vlade Republike Srbije.

Isticali ste u više navrata da se partija koju vodite uvek ozbiljno sprema, kao da će glasanje biti sutra, kao i da nijedni izbori nisu laki. Ako uzmemo u obzir nedavne lokalne izbore u 10 optština, koji su, kako se isticalo i uoči održavanja, neka vrsta pokazne vežbe, daje li vam odličan rezultat od 10:0 za pravo da se u tom smislu opustite?

- Ako tome dodamo izbore koji su prošle godine održani u pet lokalnih samouprava, to je onda 15: 0 u korist Srpske napredne stranke. Mi smo uvek spremni za izbore, da proverimo volju naroda, ali nam je dobrobit naroda i stabilnost zemlje ispred svega. Kada je u pitanju interes naših građana i naše otadžbine – za nas tu nema opuštanja!

SNS je više od decenije okosnica vlasti. Ali, koliko je danas zaista čvrsto poverenje unutar vaše koalicije? Jeste li zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa koalicionim partnerima i možemo li tu očekivati nekakve promene?

- Jedina obaveza koju imamo je ona prema građanima Srbije. Bez obzira na stranačke i nestranačke interese, nama je iznad svega interes građana Srbije i kurs kojim država treba da ide u ovim izazovnim geopolitičkim okolnostima. Koaliciona saradnja, analiza postojećih i eventualno dogovori o budućoj saradnji, i sve u vezi sa tim, su teme koje prate izborni kalendar. Tako će i sada biti.

Deo opozicije tvrdi da se široka koalicija oko SNS formira kao strategija za osvajanje što većeg broja glasova. Kako na to odgovarate? Da li je ta koalicija zaista rezultat zajedničke ideje i vizije razvoja koje stranke dele?

- Niti im odgovaram, niti se bavim njima jer oni ni sami sa sobom ne mogu da se sastave. Svih ovih godina smo dokazali da sve što SNS inicira jeste isključivo u cilju dobrobiti građana, daljeg ekonomskog razvoja Srbije, očuvanja društvenog mira i neometanog funkcionisanja svih demokratskih institucija. Sa druge strane, sa strane opozicije, imamo nasilje, destrukciju i odbijanje poziva na dijalog. Njima je jedini interes da dalje proizvode tenzije i nestabilnost. Iako im je zajednička mržnja prema našem predsedniku i uspesima Srbije, opet ne mogu da se sastave zbog bolesnih sujeta i ličnih partikularnih interesa.

Snaga vere i ljubavi Vaskrs je praznik mira i obnove. Koja je vaša poruka čitaocima? Kako, naročito u današnje vreme, sačuvati mir i ljubav među ljudima? - Upravo zbog toga, više nego ikada nam je potrebna iskrena vera i posvećenost plemenitim ciljevima i delima. Vaskrs podseća na snagu vere i ljubavi, na važnost zajedništva i poštovanja, na to da treba da budemo solidarni i pružamo podršku jedni drugima, da nam svetlost vere i ljubavi budu vodilje u svakom danu. Neka ovaj najveći hrišćanski praznik bude smernica svima. Sačuvajmo mir i zajedništvo, i ljubavlju, slogom i verom nadjačajmo sva iskušenja. Srećan Vasks! Hristos vaskrse!

Pomenuli smo lokalne izbore u 10 opština održane 29. marta, a tu ubedljivu pobedu vaše liste opozicija je nazvala pirovom. Pojedini analitičari bi to protumačili kao političku frustraciju, a kako vi takve izjave doživljavate?

- Ko gubi ima pravo da se ljuti, a kada ste konstantno gubitnici, kao oni, onda je to izvor ogromne političke frustracije. Zar su oni stvarno mislili da bi građani glasali za to da vladaju Cipiripi, Kaluđer, Gandi, da bi glasali za ljude bez lica, plana i programa, koji legitimizuju nasilje?! Zna narod da su nam blokirali život, uništili deci školsku godinu, da su patentirali najveću političku zloupotrebu svega što se dešava u društvu i ne biraju priliku da pokušaju da unište institucije. Pričamo o ljudima koji su od fakulteta napravili partijske ćelije, koji ne biraju način da ostvare svoje političke ambicije ali ne legalnim putem. Da im je stalo do demokratije i fer i poštenih izbora, oni ne bi izabrali da ruše državu na ulici. Ali, odavno su maske pale, što i pokazuju rezultati prethodnih lokalnih izbora.

Kao savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja, imate pogled iznad granica. Kako danas, u svetlu geopolitičkih turbulencija, izgleda odnos snaga na Balkanu? Gde Srbija realno stoji između Istoka i Zapada?

- Politika Srbije je očuvanje mira i stabilnosti. Naša zemlja je na evropskom putu, ali jedina zemlja u Evropi koja četiri godine nije uvela sankcije Rusiji. Gradimo odlične odnose i sa Kinom i sa SAD- om. Naš izbor je jasan – da budemo slobodna i suverena država, koja nije deo ni jednog vojnog pakta. Zato imamo snažnu vojsku i nastavljamo ulaganja da bi odvratili svakog mogućeg agresora. I to je važno građani da znaju, da osete da su sigurni i bezbedni u svojoj državi.

Ponosan sam na razvoj Novog Sada Novi Sad je postao jedan od najdinamičnijih gradova u zemlji. Kao Novosađanin, kako gledate na razvoj grada? Ide li on u pravom smeru? - Gledam pažljivo i ponosno. Novi Sad je moj rodni grada, kroz istoriju veliki stradalnik, ali i slobodarski grad. Ponosan sam na to što smo, pre 14 godina, izvukli grad iz spirale propadanja i marljivim radom, domaćinskim upravljanjem, uz podršku predsednika Vučića i Vlade Srbije, počeli da ostvarujemo odlične rezultate i postavili standarde u svim segmentima života kada je u pitanju razvoj i napredak jednog skoro polumilionskog grada. Novi Sad neće stati!

Pritisci na našu zemlju i predsednika Vučića sve su učestaliji i stižu sa svih strana, Ali, čak i neki politički protivnici, doduše nerado, priznaju da naši građani ne osećaju na svojoj koži posledice sve veće globalne krize. Dokle će tako moći? I da li je upravo to rezultat suverene i dosledene politike koju sprovode predsednik i Vlada Srbije?

- Sve je to rezultat naše politike poslednjih 14 godina. Videli ste nedavno kako je država snažno reagovala i sprečena je diverzija i pokušaj da se izvede napad eksplozivnim sredstvima na gasnu infrastrukturu kod Kanjiže, i tako ugroze vitalni nacionalni energetski i bezbednosni interesi. Na ponos je svih građana Srbije što imamo državu koja je spremna da odgovori na svaki izazov, državu koja čuva svoje građane na svakom pedlju svoje teritorije. Suočavamo se sa najvećom svetskom krizom. Borimo se, i borićemo se i dalje za to da sačuvamo mir i stabilnost, da građani Srbije imaju dovoljno svega i država će donositi neophodne mere u cilju zaštite interesa građana Srbije.

Prvi ste otvoreno rekli i u više navrata ponovili da bi, po vama, predsednik Vučić trebalo da bude kandidat za premijera. Šta vas je navelo na to? Još neki funkcioneri SNS su podržali vašu ideju, a da li je u stranci bilo reči o tome?

- Ne postoji ništa logičnije ni pametnije od toga da predsednik Aleksandar Vučić bude kandidat SNS-a za premijera Srbije. I dodaću da od toga ne postoji ništa bolje ne samo za građane Srbije, već i za budućnost naše otadžbine. Kao predsednik i premijer imao je najbolje, istorijske rezultate, pokazao je da zna kako se vodi odgovora i balansirana politika, i kako se u vremenima najtežih izazova čuvaju narod i država. Ali je to pre svega pitanje za Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Ako on bude želeo da se prihvati kandidature za premijera, verujem da možemo pobediti nasilje i neodgovornu politiku.