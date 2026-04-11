Obilaskom srpskog paviljona u Đardinama u okviru Bijenala u Veneciji, generalni konzul Republike Srbije u Trstu Nemanja Sekicki uverio se sa saradnicima da je sanirana šteta nastala posle požara na delu krovne konstrukcije ovog zdanja i da je sve spremno za postavku kojom će se Srbija predstaviti na "Olimpijadi za umetnike"

Generalni konzul je konstatovao da se preostali radovi i postavka odvijaju planiranom dinamikom, kako bi paviljon Srbije svečano bio otvoren 8. maja u okviru predstavljanja Republike Srbije na 61. Međunarodnoj izložbi Bijenala u Veneciji.

U sklopu održavanja paviljona Republike Srbije u Đardinima i priprema za predstojeću izložbu, tokom radova na hidroizolaciji krova paviljona 18. marta je izbio požar. Zahvaljujući brzoj reakciji italijanskih službi  sprečeno je dalje širenje plamena i, srećom, nije došlo do velike materijalne štete.

Vatrogasci ispred Srpskog paviljona na Bijenalu u Veneciji
Vatrogasci ispred Srpskog paviljona Foto: Andrea Merola / Zuma Press / Profimedia

Paviljon je dizajnirao Breno Del Đudis 1932. godine, a izgrađen je do 1938. godine kao deo kompleksa Svete Jelene.

Ovogodišnji predstavnik Republike Srbije je umetnik Predrag Đaković koji će svojom postavkom "Preko golgote do Vaskrsa" predstavljati našu zemlju na "Olimpijadi za umetnike".

Generalni konzul Republike Srbije u Trstu Nemanja Sekicki

Ne propustiteKulturaOglasilo se Ministarstvo kulture nakon požara na paviljonu Srbije u okviru Bijenala: Evo kolika je šteta
Gust crni dim iznad Venecije nakon požara na krovu Srpskog paviljona na Venecijanskom bijenalu
KulturaKurir saznaje: Ovo je uzrok požara na Srpskom paviljonu na Venecijanskom bijenalu - prve slike s lica mesta
KulturaBoje Srbije na Bijenalu umetnosti brani Predrag Đaković: Venecija je njegova druga kuća, a tamo ide s projektom "Preko Golgote do vaskrsa"
Pedja Djakovic.jpg
KulturaMinistar kulture Nikola Selaković posetio srpski paviljon na Bijenalu arhitekture u Veneciji
Bijenale arhitekture u Veneciji