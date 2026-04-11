NAPREDNJACI NA ULICAMA PRED VASKRS! Štandovi na više od 150 lokacija, aktivisti razgovarali sa građanima i poslali poruku ZAJEDNIŠTVA I PODRŠKE (FOTO)
U susret najvećem hrišćanskom prazniku, predstavnici stranke istakli su značaj Vaskrsa kao simbola vere, nade i novog početka, ali i kao praznika koji podseća na važnost tolerancije, zajedništva, ljubavi, razumevanja i međusobnog uvažavanja.
I upravo u tom duhu organizovan je i današnji susret sa građanima, sa ciljem da se dodatno učvrsti veza sa sugrađanima i pošalju poruke solidarnosti i podrške jer Srbija je porodica i u njoj leži naša snaga.
Tokom razgovora, aktivisti SNS su građanima uputili iskrene čestitke za Vaskrs, poželeli im da praznik provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći, uz nadu da će vrednosti koje Vaskrs nosi sa sobom biti prisutne tokom cele godine.
Ova akcija predstavlja tradiciju negovanja neposredne komunikacije sa građanima, ali i priliku da se još jednom potvrdi posvećenost zajedništvu i brizi o svakom pojedincu.