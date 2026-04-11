- Kažu za sebe da predstavljaju "lepšu i bolju" Srbiju, a svaki dan, svakom svojom akcijom, svakom svojom objavom i svakim svojim nastupom pokazuju, nažalost, da našem društvu imaju da ponude isključivo uvrede, mržnju, podele i nasilje. Srbiji je potreban dijalog i veće razumevanje, a ne više mržnje sa anonimnih naloga. Srbiji su potrebni pojedinci spremni da preuzmu odgovornost, a ne "mediji" koji su se odrekli imena i prezimena samo da bi prenosili nečije stavove. Bez obzira na sve, ja njima želim sve najbolje, iako ne delim njihove vrednosti i njihove stavove i iako ni ne znam ko su. I to je još jedna od mnogih razlika među nama. Budite mi dobro i probudite se konačno - napisala je Brnabić.