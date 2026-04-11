UMESTO "LEPŠE I BOLJE SRBIJE" DOBILI SMO NASILJE I PODELE: Blokaderi odbijaju dijalog dok sa anonimnih naloga šire mržnju! "Budite dobro i PROBUDITE SE KONAČNO"
Uvrede su usledile nakon što je Ana Brnabić reagovala na besmisleni poziv blokadera da svi promene naziv svoje vaj-faj mreže u "Studenti pobeđuju".
Blokaderi su na nalogu "FTN se budi" predsednicu Skupštine nazvali "poluusmenom osobom" za koju "nije glasao ni kućni savet".
- Kažu za sebe da predstavljaju "lepšu i bolju" Srbiju, a svaki dan, svakom svojom akcijom, svakom svojom objavom i svakim svojim nastupom pokazuju, nažalost, da našem društvu imaju da ponude isključivo uvrede, mržnju, podele i nasilje. Srbiji je potreban dijalog i veće razumevanje, a ne više mržnje sa anonimnih naloga. Srbiji su potrebni pojedinci spremni da preuzmu odgovornost, a ne "mediji" koji su se odrekli imena i prezimena samo da bi prenosili nečije stavove. Bez obzira na sve, ja njima želim sve najbolje, iako ne delim njihove vrednosti i njihove stavove i iako ni ne znam ko su. I to je još jedna od mnogih razlika među nama. Budite mi dobro i probudite se konačno - napisala je Brnabić.
Podsetimo, Ana Brnabić je prethodno reagovala na besmisleni poziv blokadera da svi promene naziv svog vajfaja u "Studenti pobeđuju", te su nakon toga poručili: "Pobeda se osvaja".
- Odlična ideja! Na izborima se pobeđuje tako što WiFI mreže preimenujete u "Studenti pobeđuju"! Ovi kad bi vodili Srbiju ekonomska politika bi im bila - promenite naziv vaše WiFi mreže u "Povećavamo plate"! Valjda bi se onda, magično, povećale plate...U odnosu na ove i ZLF deluje kao ozbiljna stranka - napisala je Brnabić.