Novinarka blokaderske televizije N1 Žaklina Tatalović ubeđena je da su blokaderi za koje agituje i koje svom snagom podržava pobedili na lokalnim izborima 29. marta u deset opština u Srbiji, iako je istina da je lista predsednika Srbije Aleksandra Vučića ostvarila ubedljivu pobedu, kako u procentima, tako i u apsolutnom broju glasova.

- Mi smo na lokalnim izborima apsolutno videli koliko je jak taj studentski pokret, koliko on može i koliko je spreman. Kad imamo taj jedan pad koji se beleži i kada imamo da nije baš 10:0, kao što ni za Kosovo nikada nije bilo 5:0, onda je verovatno to pokazatelj da bi možda trebalo spasavati ono što se spasiti može, to je pokazatelj za vlast. Jer mi vidimo da je taj studentski pokret, kad god se raspišu koji izbori, apsolutno spreman da stane na crtu, da napravi izjednačen rezultat sa Srpskom naprednom strankom, što se nije dešavalo nikada u prethnodnih 14 godina i, da se napravi i bolji rezultat ako gledamo samo SNS - rekla je Tatalovićeva.