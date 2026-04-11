PICULA KAŽNJAVA GRAĐANE SRBIJE ZATO ŠTO PODRŽAVAJU VUČIĆA! Za Uskrs nam želi da ostanemo bez EU fondova - Kod takvog čoveka blokaderi TRČE NA DIJALOG
Predsednica Skupštine Ana Brnabić oglasila se povodom "čestitki" evropskog izvestioca za Srbiju Tonina Picule Srbima za Uskrs, u kojoj on izražava nadu da će Srbija ostati bez fondova Evropske Unije.
- Građani Srbije, za Uskrs vam Tonino Picula poručuje da će se boriti da vam ukinu sve EU fondove. Za Uskrs je njegova poruka da Srbiji želi manje novca za škole, bolnice, životnu sredinu, puteve i pruge, samo zato što sami želite da izaberete ko će da vodi Srbiju i zato što podržavate Aleksandra Vučića. Nakon što je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zamerio što vodi prosrpsku politiku, ovo je Piculina poruka za pravoslavni Uskrs. Kod takvog blokaderi trče na dijalog. Isti oni koji odbijaju svaki poziv na dijalog upućen od strane predsednika sopstvene zemlje. Sve su, i Picula, i njegovi blokaderi, o sebi rekli. A narod Srbije sve dobro vidi. Hvala Vam, Picula, za ovakve želje pred naš Uskrs. Hvala što otvoreno pokazujete nepoštovanje svega što je srpsko i pravoslavno. Nećemo zaboraviti - poručila je Brnabićeva na Iksu.
Picula je prethodno na Iksu napisao zašto želi da Srbija ostane bez fondova Evropske unije!
- Jačanje represije nad građanima, gušenje medijskih sloboda, urušavanje pravosuđa i integriteta izbora su razlozi da EU promeni ne samo narativ prema službenom Beogradu nego pre svega politiku podilaženja Vučićevom režimu. Moguća obustava jasno kondicioniranih sredstva iz fondova EU jedina je poruka od koje on zaista strepi - poručio je Picula na Iksu.
